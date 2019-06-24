نظام iOS 13 سيتيح للمستخدمين مشاركة الصوت عبر السماعات مع الأصدقاء

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أن البعض منكم قد يتذكر الأيام الخوالي عندما نشارك سماعاتنا مع أصدقائنا، حيث يستمع كل شخص إلى إحدى السماعتين. في هذه الأيام، أصبح الأمر أقل شيوعًا، ولكن إذا كنت لا تزال ترغب في مشاركة ما تستمع إليه مع صديقك، فقد يكون لدى نظام iOS 13 ميزة قد تكون مهتمًا بها.

في تحديث iOS 13 القادم، يبدو أن المستخدمين سيكونون قادرين على مشاركة الصوت مع بعضهم البعض. لا نعني بذلك أنك ستقوم بمشاركة رابط للأغنية مع الشخص الآخر، ولكن إذا كانت لديكما سماعات متوافقة، فسوف يكون بإمكانك بالفعل مشاركة الصوت مع السماعات الخاصة بالشخص الآخر، مما يعني أنه يمكنك أنت وصديقك الإستماع إلى الأغنية في نفس الوقت على سماعات منفصلة.

لسوء الحظ، يبدو أن هذه الميزة تقتصر فقط على سماعات معينة، أو بالأحرى السماعات المصنوعة من قبل شركة آبل. يشمل ذلك الجيل الأول والثاني من سماعات AirPods، وسماعات Powerbeats Pro التي تم إطلاقها مؤخرًا. وعلاوة على ذلك، فهذه الخاصية ستكون متوفرة فقط على هواتف iPhone 8 أو الطرازات الأحدث، وفي الجيل الثالث من iPad Air، وفي الجيل الخامس من iPad Mini، وفي الجيل السابع من iPod Touch، والجيل الثاني من iPad Pro 12.9 أو الطرازات الأحدث.

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الشيء الإيجابي في هذه الميزة هو أن كل مستخدم سيكون قادرًا على التحكم في مستوى صوت السماعات الخاصة به بشكل مستقل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن نظام iOS 13 لا يزال حاليًا في المرحلة التجريبية، ومن المتوقع أن يتم إصداره بشكل رسمي للأجهزة المتوافقة في وقت لاحق من هذا العام.