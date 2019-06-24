تكنولوجيا: Raspberry Pi 4 ينطلق رسمياً بآداء أعلى دون تغيير في مستوى التسعير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Raspberry Pi رسمياً عن إصدارها الجديد Raspberry Pi 4 الذي ينطلق بآداء أعلى عن الإصدار السابق ودون تغيير في مستوى التسعير.

يأتي الإصدار الجديد من وحدة الحوسبة المصغرة Raspberry Pi 4 بتحسينات في وحدة المعالجة، التي تضم الآن 4 من أنوية Cortex-A72 بسرعة 1.5GHz وهي بديلة لأنوية Cortex-A53 التي جاءت بسرعة 1.4GHz، أي أن الإصدار الجديد يأتي بآداء أفضل 3 مرات أكثر من الإصدار السابق Raspberry Pi 3 نموذج B بلس.

كما تم ترقية الذاكرة في الإصدار الجديد حيث يأتي Raspberry Pi 4 بمعايير LPDDR4 كبديل للمعايير المستخدمة في الإصدار السابق LPDDR2 .

أيضاً يمكن لتقنية كرت الشاشة VideoCore VI أن تدعم تشغيل محتوى فيديو بتنسيق HEVC ودقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم الوحدة إتصال وضبط إعدادات اثنان من الشاشات عند دقة 4K عن طريق اثنان من منافذ micro HDM.

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كما تأتي لوحة Raspberry Pi 4 بميزة الإتصال عن طريق اثنان من منافذ USB 3.0، إلى جانب اثنان من منافذ USB 2.0، كما تدعم الشحن عبر منفذ USB-C بديل لمنفذ microUSB، أيضاً تم ترقية تقنية البلوتوث إلى البلوتوث 5 كبديل لمعايير البلوتوث 4.2 في الإصدار السابق.

ومن المقرر أن تتوفر وحدة Raspberry Pi 4 بسعر يبدأ من 35 دولار للنموذج المميز بذاكرة 1 جيجا بايت رام، أو 45 دولار للنموذج المميز بذاكرة 2 جيجا بايت رام، أو 55 دولار للنموذج المميز بذاكرة 4 جيجا بايت رام.

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