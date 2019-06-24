تكنولوجيا: مقطع فيديو ترويجي من Oppo لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo أول مقطع فيديو ترويجي تستعرض من خلاله هاتف ذكي مميز بتقنية كاميرة السيلفي أسفل الشاشة.

أول نموذج لهاتف مميز بكاميرة السيلفي أسفل الشاشة يكشف عنه اليوم من العملاق الصيني Oppo، حيث إستعرضت الشركة نموذج للهاتف إستعداداً للعرض الحي لآداء هذه الكاميرة المقرر أن يقدم من Oppo خلال فعاليات مؤتمرشنغهاي للهاتف الذي ينطلق في 26 من يونيو.

ويكشف مقطع الفيديو القصير الذي يستمر حتى 15 ثانية عن تصميم الهاتف المميز بكاميرة مدمجة في الشاشة، والذي يتميز بأكبر أبعاد للشاشة بالنسبة لإطار الهاتف.

ولقد أوضحت شركة Oppo تصميم هذه الكاميرة في إعلان تشويقي سابق، ركزت فيه على إمكانية إختفاء كاميرة السيلفي داخل الشاشة عند إغلاقها، لتدعم تصميم مميز بأكبر عرض وأبعاد أعلى في الشاشة، أيضاً من المقرر أن تأتي الشاشة بتصميم متغير يعمل كعدسات ليدعم الكاميرة الأمامية، كما تأتي الكاميرة بحلقة واضحة لتحدد للمستخدم موقع الكاميرة عند التصوير.

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بالتأكيد سيكون لدى Oppo رؤية أوضح لتقنية عمل الكاميرة من خلال العرض الحي المرتقب في مؤتمر شنغهاي، لذا نترقب إنطلاق المؤتمر خلال أيام.

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