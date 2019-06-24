Apple Watch قد تحصل على مُتتبع لمستويات الجلوكوز في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات في الماضي مفادها أن شركة آبل تعمل على دمج ميزة قياس مستويات الجلوكوز في الدم في الساعة الذكية Apple Watch. هذه ستكون ميزة رائعة لمرضى السكري الذين قد يبحثون عن وسيلة غير جراحية لتتبع مستويات الجلوكوز لديهم. يقال بأن هذه الميزة لا تزال بحاجة إلى بعض السنوات الإضافية قبل أن تصبح جاهزة، ولكن هذا المستقبل قد يأتي في وقت أقرب مما نعتقد مع بعض المساعدة الخارجية.

خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا على CNBC، شوق الرئيس التنفيذي لشركة Dexcom لشراكة قادمة مع آبل. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن شركة Dexcom من قبل، فهي عبارة عن شركة متخصصة في إنشاء أجهزة تتبع الجلوكوز، ويتضمن أحد منتجاتها القادمة نظام G6 محدث لمرضي السكري والذي سيشق طريقه مباشرة إلى Apple Watch.

خلال المقابلة، نُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة Dexcom، السيد Kevin Sayer قوله : ” إنها قادمة. وهذه الأداة ستكون رائعة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري “. يبقى أن نرى ما هو نوع التكامل الذي سنحصل عليه، ولكن حتى تقوم شركة آبل فعلاً بتضمين هذه الميزة في Apple Watch نفسها، فقد يكون هذا بديلاً مناسبًا لمرضى السكري.

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تعمل أداة Dexcom G6 بالفعل مع Apple Watch من خلال جهاز إرسال، ولكن يبدو أن هذه المقابلة تشير إلى أن النسخة المستقبلية قد توفر تكاملاً أصليًا مع WatchOS وأدوات محسنة أكثر لتتبع مستويات الجلوكوز لدى المستخدم.