تطبيق Adobe Lightroom أصبح متوفرًا الآن من خلال متجر Mac App Store

فاطمة أيت طالب - دبي - أخيرًا وبعد طول إنتظار، أصبح تطبيق تحرير الصور المخصص للمحترفين Adobe Lightroom متوفرًا للتحميل من متجر Mac App Store. ويتصادف أن يكون هذا هو أول تطبيق Adobe متوفر للتحميل من النسخة المجددة من متجر التطبيقات التابع لشركة آبل. لقد كان Photoshop Elements متوفرًا بالفعل منذ فترة ولكنه خفيف الوزن مقارنة بـ Adobe Lightroom. هذا هو التطبيق الوحيد الذي يركز على المحترفين المتوفر من خلال متجر Mac App Store.

يختلف تطبيق Adobe Lightroom أيضًا عن Photoshop Elements في الطريقة التي يدفع بها العملاء مقابل الخدمة. ليس عليهم دفع 70 دولار مقدمًا، بل يختارون خطة الإشتراك التي يريدونها. يتعين على المستخدمين دفع 10 دولارات شهريًا للوصول إلى Adobe Lightroom.

وعدت شركة آبل بأن يكون Adobe Lightroom واحد من التطبيقات التي ستكون متاحة من خلال النسخة المجددة من متجر Mac App Store. تشمل بعض التطبيقات الكبيرة الأخرى التي شقت طريقها إلى متجر Mac App Store الجديد حزمة Microsoft Office، وكذلك Live Studio من شركة Snap Inc.

سيتمكن المستخدمون المهتمون من تجربة Adobe Lightroom مجانًا لمدة سبعة أيام، ولكن بعد ذلك سيتعين عليهم دفع 10 دولارات شهريًا للوصول المستمر. وكما هو الحال مع Microsoft Office 365، فسوف يتمكنون من دفع رسوم الإشتراك من خلال نظام الدفع التابع لشركة آبل. سيتم فرض رسوم على العملاء من خلال حساب iTunes الخاص بهم بعد إنتهاء الفترة التجريبية التي تبلغ مدتها سبعة أيام.