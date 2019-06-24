تسريب المواصفات التقنية للهاتف Honor 9X Pro، وسيضم أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Honor 8X من بين أنجح الهواتف الذكية التابعة للعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei، فقد تخطت مبيعات هذا الهاتف حاجز 10 ملايين وحدة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من العام الماضي. الآن مع إقتراب موعد ظهور خليفته، فنحن نسمع الآن بأنه سيصل جنبا إلى جنب مع Honor 9X Pro.
قام مسرب يدعى RODENT950 على شبكة تويتر بنشر قائمة لمواصفات تقنية يدعي أنها تخص الهاتف Honor 9X Pro، وهي القائمة التي تكشف لنا بأن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف، وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع.
وفي حالة إذا كانت الشائعات صحيحة، فنحن ننظر إلى الهاتف Huawei Nova 5 الذي سيتم إعادة تسميته مع العلم بأن هذه لن تكون هي المرة الأولى التي نرى فيها شركة Huawei تقوم بذلك. غالبًا ما تقوم الشركة بإطلاق نفس الهاتف في أسواق مختلفة مع أسماء مختلفة، بما في ذلك الهاتف Honor 8X المتاح في بعض الأسواق تحت إسم Honor View 10 Lite، أو الهاتف Honor 8X Max المتاح في بعض الأسواق تحت إسم Huawei Enjoy Max.
وصل الهاتف Honor 7X في شهر ديسمبر من العام 2017، ولحق به الهاتف Honor 8X بعد 10 أشهر فقط، وبالتالي فهناك إحتمال أن نرى سلسلة هواتف Honor X9 Series في الأسابيع القليلة المقبلة.
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