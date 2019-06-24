دبي الذكية تطلق دورة "تدريب المدربين – أداة FuelBox"

دبي - الخليج 365 :

في إطار العمل المستمر لخلق مناخ عمل إيجابي لدعم المساعي نحو الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من السعادة، أطلقت دبي الذكية دورة "تدريب المدربين - أداة Fuel Box"، وذلك بالتعاون مع الشركة الاسكندنافية المالكة لها “Fuel It AS”. حيث تساهم الأداة في تطوير وتعزيز التنمية الذاتية للقادة ومهاراتهم القيادية، من خلال النقاشات المثمرة مع أقرانهم. وجاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها في مركز التدريب التابع لها بدبي.

وتأتي الدورة بعد البرنامج التدريبي "تصميم المدن" الذي نظمته دبي الذكية نوفمبر 2018 في الدنمارك المصمم خصيصا لأبطال السعادة، والذي شمل 5 أيام مكثفة من الزيارات لعدة جهات حكومية وشركات خاصة ومختبرات حيوية ، بالإضافة لورش عمل ومشاركة مجتمعية، ارتكزت جميعها على 3 محاور رئيسية وهي "الإنسان" و"التكنولوجيا" و "التصميم". حيث قام أبطال السعادة خلال المشاركة المجتمعية مع الشعب الدنماركي لمعرفة أسباب سعادتهم، باستخدام أداة FuelBox لتسهيل عملية بناء الحوار البناء معهم.

وقد تم تصميم الأداة لتضم مجموعة صناديق تضم أسئلة مصنفة ضمن فئات محددة تحفز الناس على بدأ الحوارات ذات الجدوى عبر الإجابة عنها، حيث تم اختيار الأسئلة بعناية من قبل خبراء في علم النفس ومجالات أخرى تعنى بطبيعة السؤال ونوع الصندوق. حيث يساهم اختيار تلك الأسئلة بدقة في بناء حوارات أفضل وأقوى. ومن أبرز فوائد الأداة: تطوير وتعزيز التنمية الذاتية للقادة ومهاراتهم القيادية، وتقوية أواصر الثقة بين القادة والموظفين، إلى جانب تعزيز قيمتي السعادة والتسامح والعمل على اكتسابهما، معرفة احتياجات الموظفين بطريقة مبتكرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للعمل ونشر السعادة بين جموع المتعاملين والمستهدفين في إمارة دبي.

وفي وقت لاحق طورت دبي الذكية بالتعاون مع الشركة المالكة للأداة، نسخة محدثة وجديدة لصندوقين من الصناديق المتعددة من الأداة وهي: "صندوق الفريق" و "صندوق القائد"، لتتناسب وتتلءم مع متطلبات وثقافة الدولة. كما قامت بإضافة تغييرات لتعزيز قيمتي السعادة والتسامح والعمل على اكتسابهما. إلى جانب استحداث فئة جديدة ضمن الأداة تحت مسمى "السعادة في مكان العمل". كذلك يتم لأول مره إصدار نسخة مترجمة باللغة العربية للأداة لتكون متاحة لكافة دول الوطن العربي للاستفادة منها.

وحول الموضوع، قالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر ، مدير عام دبي الذكية: "بصفتنا الجهة المعنية بقيادة عملية تحويل دبي إلى أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض، وترجمة لحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التطلعات، جعلنا للتواصل أهمية كبيرة ضمن استراتيجياتنا لتكون منفتحة على طرق جديدة ومبتكرة تعزز التواصل الداخلي والخارجي مع كافة شركائنا".

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وأوضحت : "تعد أداةFuelBox” أداة مبتكرة للتحفيز على الحوار وتبادل الأفكار بين القادة وفرق عملهم. ومن خلال إطلاق النسخة المحدثة والمعربة من الأداة، تسعى دبي الذكية إلى مواكبة رؤية الإمارات وقيمها وتطلعاتها. ولتحقيق هذه الغاية، استحدثنا موضوعات مثل السعادة ضمن النسخة المحدثة تماشيا مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وأضفنا أسئلة تعزز من قيمة التسامح، الذي أصبح نهجاً رئيسيًا وقيمة أساسية في الإمارات، خاصة بعد إعلان 2019 عاماً للتسامح".

وهدفت الدورة التدريبية التي عقدتها دبي الذكية، إلى تأهيل وتدريب أبطال السعادة على آليات استخدام الأداة، حيث قدمت المديرة التنفيذية لشركة “Fuel It AS” عرضاً تقديماً حول الأداة، سلطت الضوء من خلاله على أفضل السبل لاستخدامها وكيفية تطبيقها في جهات أبطال السعادة. كما تناولت الورشة طرق تحفيز الحوارات والنقاشات الأعمق والأكثر جدوى بين القادة وفرقهم. كذلك سعت الدورة إلى إعداد أبطال السعادة ليكونوا قادرين على تدريب الموظفين في مؤسساتهم على استخدام هذه الأداة، وتعزيز التفكير الجماعي وتبادل الأفكار.

وخلال الورشة تم اعتماد 30 بطلاً من أبطال السعادة كمدربين معتمدين لأداة " FuelBox" من قبل الشركة الاسكندنافية المالكة للأداة. بالإضافة الى 7 موظفين من سبعة جهات حكومية تابعة لإمارة عجمان، وذلك ضمن مذكرة التفاهم الأخيرة التي أبرمها الطرفان لتنفيذ أجندة السعادة.

ويشكل "صندوق القائد" من أداة "FuelBox " وسيلة لتمكين القادة، وتطوير وتعزيز مهاراتهم داخل المؤسسات، حيث تنقسم الأسئلة في الصندوق إلى تسع فئات: الرؤية والقيم، الثقافة، التغيير والابتكار ، القيادة الاستراتيجية، القيادة الشخصية قيادة الفريق؛ تطوير الموظفين؛ التغيير والابتكار في الإدارة ؛ اللوائح الإدارية، السعادة في مكان العمل ؛ والحوار بين القادة.

أما "صندوق الفريق" من أداة "FuelBox فيضم أيضًا تسع فئات ، وهي: أنا ؛ انا في العمل؛ فريقنا؛ التواصل؛ يوم العمل، الرؤية والقيم والثقافة ؛ التغيير والابتكار، السعادة في مكان العمل ؛ والتوقع. وقد تم تصميم هذا الصندوق لمساعدة الزملاء في العمل على التواصل مع بعضهم البعض، مما يوفر فرصة للتواصل على المستوى الشخصي والمهني، وخلق شعور بالانتماء والثقة والأمان داخل الفريق، كما يمكّنهم من تحقيق الابتكار في مؤسساتهم.