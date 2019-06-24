كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن موعد مؤتمرها القادم في 2 من يوليو والذي تكشف فيه النقاب عن أول هاتف من سلسلة هواتف CC حيث من المتوقع أن ينطلق الإصدار الأول بعنوان CC9.
نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد في حسابها على موقع Weibo لمؤتمرها القادم في بكين في 2 من يوليو حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف CC9 من علامتها التجارية الجديدة.
ومن المرتقب أن تؤكد شاومي رسمياً على إصدارها القادم في فعاليات مؤتمر 2 من يوليو في إعلان تشويقي جديد أو مع إرسال الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية.
يذكر أن التوقعات تشير إلى أن شاومي تقدم أحد إصدارات سلسلة CC بكاميرة خلفية ثلاثية، مع تقنية Xiaomi X Meitu في كاميرة مميزة بآلية قابلة للتدوير تحاكي تصميم هاتف Zenfone 6، أيضاً من المتوقع أن يكون هذا التصميم في الإصدار الثاني من الشركة الذي ينطلق بعنوان CC9e، نظراً لنشر مقطع فيديو ترويجي لهاتف CC9 الذي يأتي بنتوء في أعلى الشاشة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف CC9 في 2 من شهر يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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