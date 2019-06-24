الباحثون يرغبون في إستخدام الذكاء الإصطناعي لإنشاء البيتزا المثالية

فاطمة أيت طالب - دبي - هل الطبخ فن أم علم؟ هناك الكثير من الطهاة الذين يقومون بالطهي بناءً على الإحساس والمظهر، بينما يوجد آخرون إستخدموا العلم لمصلحتهم، مما أدى بهم إلى إنشاء إبداعات مذهلة مثل فن الطهو الجزيئي، ولكن يبدو أنه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يبدو أن الباحثين يعتقدون أن الطبخ ليس فن وإنما علم.

لدرجة أن هؤلاء الباحثين يتطلعون إلى إنشاء ذكاء إصطناعي يمكن أن يجعل البيتزا ” مثالية ” بناء على مظهرها فقط. يُطلق على هذا المشروع إسم PizzaGAN، وهو يهدف إلى تعليم الحاسوب كيفية صنع البيتزا ببساطة عن طريق التعرف على جوانب الطهي المختلفة. يتم ذلك عن طريق تغذية الذكاء الإصطناعي بالخطوات المختلفة لصنع البيتزا، مثل تدليك العجين وإضافة الصلصة والجبن والإضافات الأخرى.

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عند اكتمال كل خطوة، ستتغير صورة البيتزا، ومن المأمول أن يتمكن الذكاء الإصطناعي في النهاية من التعرف على الخطوات ثم تكرارها. ووفقا لورقة البحث الخاصة بهذا المشروع، فهي تقول : ” عن طريق تقديم الصورة فقط، يتم تدريب الذكاء الإصطناعي على إنشاء طبقة مرئية تحتاج إلى أن يتم إضافتها أو إزالتها من الصورة الحالية. النموذج المقترح قادر على تحليل صورة إلى تسلسل مرتب من الطبقات عن طريق تطبيق وحدات الإزالة المقابلة بالتسلسل بالترتيب الصحيح “.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق التكنولوجيا على البيتزا. في الشهر الماضي فقط، أعلنت شركة Domino’s أنها ستستخدم أنظمة الكاميرا في عملية صنع البيتزا الخاصة بها لتحديد ” جودة ” البيتزا من خلال تحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الإضافات، وما إذا كانت الإضافات موزعة بشكل صحيح، وما إذا كان هناك القدر المناسب من الجبن، وما إلى ذلك.