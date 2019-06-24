الناشرين الـ 100 الأفضل على متجر App Store يجنون أرباح أكثر بنحو 60% مقارنة مع نظرائهم على الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تقرير جديد يدرس التباينات الواضحة بين عائدات المطورين على منصتي الأندرويد و iOS. ووفقا لمؤسسة Sensor Tower المتخصصة في بحوث السوق، فإن أفضل 100 مطور للتطبيقات على منصة التشغيل التابعة لشركة آبل كسبوا في المتوسط عائدات أكثر بنحو 64% مقارنة مع نظرائهم في الأندرويد خلال الربع الأول من هذا العام.

تكشف البيانات الصادرة من قبل مؤسسة Sensor Tower Store Intelligence أن المطورين الذين يملكون أفضل 100 تطبيق على منصة iOS حصلوا على ما يقدر بـ 83.8 مليون دولار أمريكي، بينما حقق نظرائهم في الأندرويد 51 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من هذا العام. ككل، شهدت كلتا المنصتين زيادة بنسبة 12 في المئة في الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. يعتبر النمو الكلي أكثر إثارة للإعجاب عندما تقوم بمقارنة هذه الأرقام مع تلك التي تم تحقيقها في العام 2014 عندما حققت كلا المنصتين 34 مليون دولار أمريكي فقط.

شهد مطوري الألعاب تحديدًا تباينًا أقل في الأرباح، ولكن ما زال مطوري الألعاب لمنصة iOS يتقدمون بنسبة 48 في المئة بواقع 70 مليون دولار أمريكي مقابل 48 مليون دولار أمريكي لمطوري الألعاب لمنصة الأندرويد. هذه هي الفئة التي تكسب أكثر قدر من العائدات بسبب تزايد شعبية الألعاب المحمولة.

Advertisements

من ناحية أخرى، تُظهر التطبيقات العادية وجود فجوة كبيرة بين منصتي الأندرويد و iOS مع وجود تباين بنسبة 232% بين أفضل 100 ناشر على متجري Apple App Store و Google Play Store. أنفق مستخدمو آبل ما يُقدر بنحو 23.3 مليون دولار أمريكي، بينما أنفق مستخدمي الأندرويد 7 ملايين دولار أمريكي فقط.

في حين أن متجر Apple App Store يقود الطريق فيما يخص حجم نفقات المستخدمين في جميع فئات التطبيقات، فمن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا المتجر يملك أفضلية كبيرة على الأندرويد في الصين حيث يتم حظر خدمات جوجل، بما في ذلك متجر Google Play Store.