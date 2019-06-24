الأرصاد تحذر من إرتفاع درجات الحرارة .. القاهرة تصل لـ 40 درجة

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية،ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ، ويبدأ من اليوم ويستمر لنهاية الأسبوع .
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمي في القاهرة مع نهاية الأسبوع إلى 40 درجة.
وأضاف خبراء الأرصاد ، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون بمعدل 3 لـ 4 درجات عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، يصاحب ذلك استمرار ارتفاع نسب الرطوبة لتتراوح بين 65 لـ 75 % على العاصمة.
فيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
القاهرة 25 37
شبين الكوم 25 37
طنطا 24 35
دمنهور 23 33
الإسكندرية 24 31
بلطيم 24 31
مطروح 23 30
السلوم 22 32
سيوة 23 39
بورسعيد 25 30
دمياط 25 30
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 22 37
السويس 24 37
العريش 22 31
رفح 23 31
رأس سدر 25 38
نخل 19 35
نويبع 26 37
طابا 24 36
سانت كاترين 17 32
الطور 25 34
شرم الشيخ 28 39
الغردقة 27 38
مرسى علم 27 36
الفيوم 24 37
بني سويف 24 37
المنيا 25 37
أسيوط 25 38
سوهاج 26 38
قنا 27 41
الأقصر 28 42
أسوان 29 42
درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية
مكة المكرمة 30 45
المدينة 30 45
الرياض 24 43
المنامة 32 40
أبو ظبي 31 41
الدوحة 32 44
الكويت 31 46
دمشق 17 39
بيروت 24 30
عمان 20 36
القدس 20 32
غزة 24 30
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