الأرصاد تحذر من إرتفاع درجات الحرارة .. القاهرة تصل لـ 40 درجة

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية،ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ، ويبدأ من اليوم ويستمر لنهاية الأسبوع .

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمي في القاهرة مع نهاية الأسبوع إلى 40 درجة.

وأضاف خبراء الأرصاد ، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون بمعدل 3 لـ 4 درجات عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، يصاحب ذلك استمرار ارتفاع نسب الرطوبة لتتراوح بين 65 لـ 75 % على العاصمة.

Advertisements

فيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 35

دمنهور 23 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 22 37

السويس 24 37

العريش 22 31

رفح 23 31

رأس سدر 25 38

نخل 19 35

نويبع 26 37

طابا 24 36

سانت كاترين 17 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 24 37

بني سويف 24 37

المنيا 25 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 42

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 45

المدينة 30 45

الرياض 24 43

المنامة 32 40

أبو ظبي 31 41

الدوحة 32 44

الكويت 31 46

دمشق 17 39

بيروت 24 30

عمان 20 36

القدس 20 32

غزة 24 30