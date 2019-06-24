الصين تملك 100 حاسوب خارق أكثر من الولايات المتحدة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - الصين هي موطن لـ 219 حاسوب خارق في العالم في حين تملك الولايات المتحدة الأمريكية 116 حاسوب خارق فقط، على الأقل وفقا للتقرير الأحدث من Top500. ولكن لا يزال الحاسوب الخارق الأقوى هو Summit المملوك من قبل شركة IBM في الولايات المتحدة الأمريكية، ويليه الحاسوب الخارق Sierra المملوك من قبل نفس الشركة.

تستخدم الحواسيب الخارقة في المهام التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحوسبة مثل فيزياء الكم، والتنبؤ بتأثيرات تغير المناخ العالمي، وتصميم المحركات والطائرات، وإعادة بناء تاريخ الكون، وفحص ما إذا كان لا يزال من الممكن للأسلحة النووية القديمة أن تنفجر.

وقالت شركة Top500 التي تصنف أقوى الحواسيب الخارقة في العالم مرتين في العام أن حواسيب البيتافلوب هي الوحيدة التي شقت طريقها إلى القائمة لأول مرة على الإطلاق بحيث صرحت بالقول : ” تزايد الأداء الإجمالي للحواسيب الخارقة الـ 500 كلها إلى 1.56 إكسافلوب “.

إحتلت الصين المركزين الثالث والرابع بفضل الحاسبين الخارقين Sunway TaihuLight و Tianhe-2A. وجدير بالذكر أنه تم تطوير الحاسوب الأول من قبل المركز القومي لبحوث الهندسة وتكنولوجيا الكمبيوتر الموازي في الصين، في حين تم تطوير الحاسوب الخارق الثاني من قبل الجامعة الوطنية الصينية لتكنولوجيا الدفاع.

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إحتل حاسوب خارق أمريكي آخر المرتبة الخامسة، وهو الحاسوب Frontera التابع لشركة Dell والمتواجد في ولاية تكساس الأمريكية ليكون بذلك العضو الأحدث الذي يشق طريقه إلى قائمة الحواسيب الخارقة العشرة الأقوى على مستوى العالم. وتجدر الإشارة إلى أن اليابان وسويسرا وألمانيا تملك بدورها حواسيب خارقة تعتبر ضمن قائمة الحواسيب الخارقة العشرة الأقوى في العالم.

يوجد 29 من أفضل الحواسيب الخارقة في العالم في اليابان، و19 في فرنسا، و18 في المملكة المتحدة، و14 في ألمانيا، و13 في إيرلندا وهولندا، و8 في كندا، و5 في سنغافورة.