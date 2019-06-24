أمريكا تدفع بليون دولار لتوفير شبكة بديلة لـ هواوي

كريم جمال

يبدو أن السحر سينقلب على الساحر، حيث أفادت تقارير عن نية الولايات المتحدة الأمريكية باستبدال شبكات هواوي بأخرى خاصة بها داخل ولاياتها مقابل بليون دولار أمريكي.

وقال جيفري ستاركس عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤول لجنة الاتصالات الفيدرالية، إنه ليس من الجيد أن تستمر الحكومة الأمريكية فى قرارها ضد هواوي، بسبب شبكات الجيل الخامس الجديدة التى تم بنائها لاحقًا بالإضافة لشبكات الجيل الرابع والثالث، الأمر الذى سيفرض إنشاء شبكات أمريكية بالكامل بتكلفة تتخطى بليون دولار.

وحذر ستاركس من الشبكات القديمة التي تستخدم معدات...