نظام Android Q ابرز التجديدات و التحديثات في الإصدار الجديد

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Android Q هي النسخة الجديدة المنتظرة من نظام الهواتف الذكية الأكثر استعمالاً نظام Android. و التي ستحمل الإصدار رقم 10 من النظام. يأتي الإصدار الجديد بعدة مميزات جديدة من شركة Google. املاً في تحسين استقرار النظام و ثباته. و لتحسين تجربة المستخدم الكلية للنظام. النظام الذي لازال في مرحلة تجريبية Beta قد اقترب مواعد اصداره. و لذلك ففي هذا الموضوع نبرز لكم ابرز مميزات الإصدار الجديد من النظام. بالتفصيل الذي يوفي حقهم.

ابر مميزات نظام Android Q

الوضع الليلي على سائر الجهاز

نظام تنقلات جديد

اضافات Themes اكثر

تحسين في نظام الأذونات

دعم للهواتف القابلة للطي

الوضع الليلي على سائر الجهاز

ميزة قد طال انتظارها في النظام. و هي الوضع الليلي او Dark Mode. بعد ان كانت هذه الميزة لا يمكن الحصول عليها الا عن طريق تثبيت Custom ROM. اصبح النظام يدعمها بشكل رسمي. بهذا الوضع تتحول الوان القوائم و التطبيقات الداعمة و كل الإختصارات الى اللون الأسود. او ما يسمى بالـPitch Black. هذه الميزة او هذا الوضع ليست فقط لإضافة ناحية جمالية للنظام. بل الوضع الليلي هو سبيل توفير للطاقة. حيث ان اللون الأسود على شاشات Amoled يساعد في توفير الطاقة بشكل كبير. و لكن فوق كل شئ. ميزة قد طال انتظارها و قد صارت متاحة بعد كل هذا الوقت على نظام Android

ابرز تطبيقات Google الداعمة للوضع الليلي الآن

Google Keep

Google calendar

Google Calculator

Google messages

Google Contacts

Google Phone

youtube

Google Chrome

Google play Games

نظام تنقلات جديد في نظام Android Q

بعدما اعلنت Apple الى نظام التنقل بالإيمائات الجديد قامت Google بإبتكار نظام تنقل جديد مشابه لها يعتمد على الإيمائات ايضاً. بما يسمى Swipe up gestures. و قد كان هذا النظام بداية من نظام Android Pie ذو الإصدار التاسع من نظام Android. لكن شركة Google قررت تحديث هذه الميزة بشكل اكبر. ففي Android pie كان التنقل عبارة عن زر للرجوع للشاشة الرئيسية. و يمكنك سحبه للأعلى لعرض نافذة التطبيقات المؤخرة. الـRecent apps. و يوجد زر العودة يظهر عندما تحتاج اليه فقط.

في الإصدار الجديد. تغير الوضع تماماً و صارت التنقلات شبيهة الى حد ما بهاتف IPhone X. حيث انه تم ازالة الزر الخاص بالتنقلات و ازالة زر الرجوع. و استبدالهم بشريط كالموجود في IPhone X. بحيث السحب عليه للأعلى يقوم بإرجاعك للشاشة الرئيسية. و السحب ثم الإنتظار يعرض التطبيقات الحديثة الـRecent apps. و يمكنك الرجوع للخلف عن طريق السحب من اقصى يمين او يسار الشاشة. كأن شركة Google قد استنسخت التنقلات الخاصة بهاتف IPhone X بالكامل.

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اضافات Themes اكثر

نظام Android من المعروف انه اكثر الانظمة القابلة للتعديل بشكل كامل. لذلك تجد تطبيقات عديدة تحت مسمى Launchers. و قد عرضنا بعضهم على موقعنا. غير فكرة انك تستطيع التعديل على النظام بشكل كامل. لدرجة انك يمكنك تغيير ما تحب به حتى لو كان النظام نفسه. و لكن كان ينقص النظام بعض مزايا التخصيص في الحالة العادية له. و هذا ما سيحمله الإصدار الجديد. حيث ان الشركة اضافت ميزة لتغيير الوان الواجهة الخاصة بالنظام. او ما يسمى بالـAccent Color. و قد توفرت هذه الميزة بالوان الأسود و البنفسجي و الأخضر و الأزرق الإفتراضي في الإصدار التجريبي الأول Beta 1. اما في الإصدار التجريبي الثاني Beta 2 ظهرت ميزة تسمى بـPixel Themes. لكنها لا تعمل حتى الآن و لكن يبدو انها ستكون الحالة النهائية لما تصله هذه الميزة

تحسين في نظام الأذونات

في نظام Android لكي يستطيع التطبيق الوصول الى جزء معين من الجهاز. كأن يستطيع استعمال الكاميرا. او استعمال الـBluetooth. يجب ان يحصل التطبيق على إذن من النظام. و هذا ما يسمى بالـPermissions. من بداية Android lollipop اتاحت Google للمستخدمين بعض القدرة للتحكم بالأذونات الخاصة بالنظام. لكن قدرة التحكم قد زادت في الإصدار الأخير. حيث انك يمكنك اتاحة جزء معين من الجهاز للتطبيق وقتما يكون التطبيق مفتوحاً فقط. تطبيق مثل facebook مثلاً لن يتمكن من الوصول الى الكاميرا الا اذا كنت تستعمله. لكن ان كان التطبيق في الخلفية فإنه لن يستطيع الوصول لها نهائياً. مما يزيد من خصوصيتك و امان استعمالك للهاتف

دعم الهواتف القابلة للطي

في عام 2019 اعلنت شركة Samsung في مؤتمرها عن اول هاتف قابل للطي كان هو هاتف Galaxy Fold. نظراً لأن الجهاز له حالة خاصة في برمجته. هذا يعني ان النظام يجب ان يصبح جاهزاً ليتوافق مع الهواتف. و هذا ما اعلنت عنه Google. بأن النظام الجديد سيحمل تحسينات لتستطيع التعامل مع الهواتف القابلة للطي. بدون ادنى مشاكل. كأن تستعمل التطبيق مثلاً على شاشة Galaxy fold الخارجية. ثم تقوم بفتح الهاتف ليعمل نفس التطبيق على الشاشة الخارجية بدون مشاكل. و هكذا.

متى يصدر نظام Android Q ؟

التحديث لن يصبح متوفراً قبل الربع الثالث من عام 2019. اي انه متوقع الإصدار في اشهر يوليو و اغسطس و سبتمبر. بل من المتوقع ان يكون الإعلان الرسمي عن النظام مع الإعلان الرسمي عن هاتف Google pixel 4. في الربع الثالث هذا العام. و لكن المستخدمين بإنتظار النظام الرسمي حتى الآن.