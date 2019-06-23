كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سماعات “Eamus Verto” تتيح لك الاستماع إلى الصوت بمفردك أو مع الآخرين

متابعة-سنيار: تتيح لك سماعات ومكبرات الصوت “Eamus Verto” الاستماع إلى الصوت على انفراد أو مشاركة الأصوات مع الآخرين إذا رغبت في ذلك.

تتميز سماعات “Eamus Verto” بتقنية الشحن السريع والاتصال بتقنية Bluetooth 5.0، ويسمح لك التصميم الفريد بارتداء سماعات الرأس حول رقبتك لمشاركة الموسيقى الخاصة بك مع الآخرين أو الاستماع إلى أغانيك أثناء ركوب الدراجة، مما يتيح لك أن تبقى على دراية ببيئتك والأصوات من المركبات والمشاة الآخرين وأنت لا تزال تستمتع بموسيقاك.

“Eamus Verto” ليست فقط سماعة رأس عادية؛ إنها أيضا مكبر صوت محمول، يمكنك استخدامه مثل سماعة الرأس القياسية، ويمكنك أيضا تشغيل الموسيقى بصوت عالٍ والاستمتاع بها مع الآخرين.

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سماعات الرأس “Eamus Verto” متاحة للدعم عبر Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 27 جنيها إسترلينيا مما يوفر 40٪ من سعر التجزئة الموصى به.

تتوفر سماعات الرأس “Eamus Verto” باللون الأسود أو الوردي وسيبدأ شحنها إلى المؤيدين خلال نوفمبر 2019.