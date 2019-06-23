كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Netflix” تختبر ميزة جديدة تسمح لك بمشاهدة مقاطع الفيديو دون إيقاف عملك

متابعة-سنيار: تختبر Netflix ميزة جديدة تسمح لك بمشاهدة مقاطع الفيديو دون تعطيل عملك.

وفقا لـ Engadget، تختبر خدمة البث “مشغلًا منبثقا” يعمل على تقليص مشغل الفيديو إلى نافذة أصغر.

وقال ذات المصدر أن ميزة المشغل المنبثق يتيح للمستخدمين “القيام بمهام متعددة بينما يظل في مقدمة النوافذ والتطبيقات الأخرى، ويمكن أيضا تغيير حجم نافذة الصورة داخل الصورة ويمكن نقلها إلى أي مكان على شاشة الكمبيوتر.

جدير بالذكر أن خدمات البث الأخرى، مثل Hulu، تتيح وضع الصورة في الصورة على تطبيقات الجوال الخاصة بها.

وتختبر Netflix الميزات الجديدة بشكل متكرر، وتتضمن بعض الاختبارات الحديثة إعلانات جديدة وزرا لإعادة التشغيل الفوري واشتراكات أرخص في الأجهزة المحمولة فقط.