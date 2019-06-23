تكنولوجيا: مراجعة للساعة الرياضية Galaxy Watch Active من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج ساعتها الذكية المخصصة للرياضة Galaxy Watch Active خلال شهر مارس الماضي. وعلى ما يبدو، فإن الساعة تعتبر ممتازة جدًا بالنسبة لسعرها؛ 179 دولار أمريكي، ومناسبة جدًا للأشخاص الرياضيون الذين يرغبون في الحصول على ساعة ذكية بسعر منافس.

تتوافق ساعة Galaxy Watch Active مع نظامي أندرويد وiOS لذا يمكن اقترانها مع الأجهزة التي تدعم النظامين، ولكن من الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي إصدار من الساعة يدعم اتصال الـ LTE.

إليكم مراجعة للساعة الرياضية Galaxy Watch Active من سامسونج:

التصميم والشاشة

تأتي الساعة بتصميم مريح للغاية بدون حواف، وذلك يجعلها تتناسب مع كافة الاستخدامات الرياضية بكل سلاسة. تزن الساعة حوالي 25 جرام بدون السوار، وتبلغ أبعادها 39.5 × 39.5 × 10.5 ملم، وبالنسبة للسماكة فهي تأتي بسماكة 40 ملم للساعة نفسها و20 ملم للسوار.

ولقد تم تصنيع السوار من السيليكون وذلك ليتناسب مع ممارسة الرياضة، ويتوفر السوار بكافة ألوان متنوعة، ونعم يمكن تغييره.

تأتي الشاشة الموجودة بالساعة من نوع OLED ويبلغ حجمها 1.1 بوصة مع دقة 360 × 360 بكسل بكثافة 462.8 بكسل لكل بوصة ونسبة أبعاد 1:1، وتشغل الشاشة حوالي 25% من هيكل الساعة. كما يوجد زرين بالساعة؛ زر العودة وزر القائمة الرئيسية.

تتوفر الساعة باللون الفضي والأسود والروز والأخضر، وتدعم معايير 5ATM و IP68 لمقاومة المياه.

الأداء

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تتوفر الساعة بمعالج Exynos 9110 ثنائي النواة من سامسونج بتردد 1.15 جيجاهرتز، مع نظام تشغيل Tizen OS 4.0. ويتوفر مع الساعة التطبيق الخاص بها والذي يوفر كافة الخيارات التي سوف تحتاجها والتي ستعمل بكل سلاسة بدون أي تعقيدات، بما في ذلك مستشعر دقات القلب ومستشعر الإضاءة وتعقب النوم.

من اهم ما يميز هذه الساعة عن الساعات الأخرى، هي ميزة الـ Stress Level والتي من شأنها معرفة كمية الضغوطات التي يشعر بها المستخدم من خلال دقات القلب، ومن ثم تقوم بتوفير بعض النصائح والتنبيهات أثناء أداء المستخدم للتمرينات.

تتوافق الساعة مع كافة التطبيقات الموجودة بما في ذلك Spotify وMy Fitness وغيرهم من التطبيقات التي ستحتاجها أثناء ممارسة الرياضة. وعلاوةً على ذلك، توفر هذه الساعة أيضًا خاصية التنبؤ التلقائي والتحفيز.

أما عن السعة التخزينية، فتأتي الساعة بذاكرة عشوائية بسعة 750 ميجابايت، في حين تأتي الذاكرة الداخلية بسعة 4 جيجابايت.

تدعم الساعة كل من اتصال Wi-Fi وBluetooth 4.2 و NFCو GPS.

البطارية

تأتي الساعة ببطارية بسعة 230 مللي أمبير والتي تستمر في العمل حتى 45 ساعة، مما يجعل عمر البطارية أقل مقارنة بالساعات الأخرى. ولكن على أي حال، تدعم الساعة تقنية الشحن اللاسلكي.

0.00 تعتبر ساعة Galaxy Watch Active ممتازة جدًا للمستخدمين الرياضيين وبالأخص مالكي هواتف جالكسي، فهي مريحة جدًا عند الارتداء وسريعة الاستجابة من ناحية الأداء، هذا وبالإضافة إلى أنها توفر ميزات جديدة ومتعددة. 8.0/10 الإيجابيات تصميم راقي ومريح

سعر منافس

وظائف متعددة

شاشة زاهية السلبيات شاشة صغيرة

تفتقر إلى الحواف الدوارة

لا يوجد دعم LTE

سعة تخزينية محدودة

عمر بطارية قصير

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