تكنولوجيا: Kano بالتعاون مع مايكروسوفت تكشف عن أول حاسب محمول لها بنظام Windows 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Kano، المعروفة بكونها خاصة بتعليم الأطفال على كيفية إنشاء وبناء الحواسب الآلية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لإنشاء حاسب محمول يعمل باللمس مدعوم بنظام تشغيل Windows 10 S، وهو إصدار لايت من نظام التشغيل.

وعلى ما يبدو، فإن تصميم حاسب Kano هذا يتشابه مع تصميم حاسب Surface PC، إذ يشمل شاشة بحجم 11.6 بوصة مثبتة على لوحة مفاتيح. ولقد تم تصميم كل شيء في هذا الحاسب، بدءًا من الهيكل الشفاف والذي يكشف القطع المعيارية للجهاز، إلى التطبيقات المضمنة والتي تشجع على التصليح بالصوت واللمس، خصيصًا “للفصل الدراسي في القرن الحادي والعشرين”.

قبل ذلك، كانت تستخدم حواسب Kano نظام تشغيلها الخاص بها وهو Raspberry Pi 3s، ولكن هذه المرة، سيتم تشغيله بنظام Windows 10 بأكمله، إلى جانب معالج Atom x5-Z8350 رباعي النواة بتردد 1.44 جيجاهرتز من إنتل، هذا وبالإضافة إلى 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية 64 جيجابايت من الذاكرة الداخلية مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

وعلاوةً على ذلك، يوجد منفذ HDMI ومقبس سماعة رأس وميكروفون ومنفذان USB بالإضافة إلى اتصال WiFi و Bluetooth.

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يتوفر حاسب Kano الآن للطلب المسبق عبر Kano.me مقابل 299.99 دولارًا أمريكيًا، وسيتم إطلاقه في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة في 21 أكتوبر.

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