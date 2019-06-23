تكنولوجيا: LG تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بتصميم ثقب الشاشة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة LG مؤخراً براءة إختراع جديدة لهاتف مميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، حيث يظهر الهاتف في ملفات براءة الإختراع بثقب في الجانب الأيسر من الشاشة.
تستعد شركة LG لتطوير إصدارها الأول من الهواتف الذكية المميزة بتصميم ثقب الشاشة، حيث رصدت براءة إختراع للشركة سجلت في إحدى الوكالات المتخصصة مؤخراً.
وتكشف مخططات براءة الإختراع عن تصميم يحاكي هاتف LG V40 ThinQ في الجهة الخلفية، حيث يضم الهاتف مستشعر للبصمة إلى أسفل إعدادات الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم أفقي، لذا لن تقدم LG تقنية إستشعار البصمة في هذا الإصدار عند إنتقاله إلى مرحلة التنفيذ.
يذكر أن مخططات براءة الإختراع لا تؤكد على خطط LG لإطلاق هذا التصميم في إصدارات الشركة خلال الفترة القادمة، لذا نترقب نشر مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار إذا صحت هذه التسريبات.
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