شركة Intel تتحضر لتخفيض أسعار معالجاتها بنسبة 15% بسبب AMD!

فاطمة أيت طالب - دبي - تسيدت شركة Intel سوق المعالجات للحواسيب المكتبية و حتى المحمولة لسنوات طويلة للغاية مع النجاح الكاسح لسلسلة المعالجات i3 و i5 و i7 منذ جيلها الأول و حتى اليوم، خاصة مع فشل منافستها AMD في الرد على هذه المعالجات آنذاك. حسناً، كل شيء تغير عندما قامت AMD بتطوير معمارية Zen و إطلاق معالجات رايزن ذات الأداء الممتاز في الأسواق، و التي ضربت انتل بعامل المفاجأة.
و بحسب التقارير فإن معالجات Ice Lake من انتل لن تصدر في الأسواق قبل وقتٍ مُتأخر من العام 2020 بأفضل الأحوال، و حتى ذلك الحين ليس لدى الشركة ما تقوم بعمله أمام معالجات Ryzen 3000 الجديدة سوى تخفيض أسعار معالجاتها الحالية، و بحسب التقارير فإن الشركة ستقوم بتخفيض الأسعار على معالجات 9000 بنسبة تتراوح بين 10-15% و هو أمرٌ لم تقم به Intel منذ سنوات طويلة.
السؤال هو: هل سيكون هذا كافياً؟ حيث تقول AMD أن أداء الجيل الثالث من معالجات رايزن سيفوق منافساتها الأغلى ثمناً من انتل بنسبة تتراوح بين 35-45%.
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