إشاعة: هناك جهاز Nvidia Shield جديد في الطريق

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب تقرير جديد من The Digital Fix فإن شركة Nvidia الأمريكية عملاقة التكنولوجيا و البطاقات الرسومية، تعمل على إصدار جديد من جهازها المنزلي الذي يحظى بشعبية بين أوساط محددة من المستهلكين Nvidia Shield.
و بحسب التقرير فإن الجهاز سيستعمل ذات الرقاقة الحالية Tegra X1 و التي تُستخدم أيضاً في جهاز ننتندو الهجين Switch مع عدة تحسينات، الأمر المُثير أن الشبكات الإعلامية الكبيرة مثل Wall Street و Bloomberg و Nikkei تؤكد قدوم جهاز Switch مصغر هذا العام و يبدو أن Nvidia ربما جهزت رقاقة Tegra X1 مُحسنة عن طريق تصغير حجمها (مما يسمح بزيادة عدد الترانزستورز، و بالتالي زيادة التردد و تقليل الحرارة) لشركة Nintendo مع رغبتها بتدشين هذه الرقاقة المحسنة في أجهزة Shield الخاصة بها أيضاً.
بحسب التقرير فإن جهاز Shield الجديد سيعمل بنظام أندرويد 9 و سيضم أداة تحكم و ريموت مُحسنين عن النموذج الحالي. بالإضافة إلى ذلك سيتم تسويق الجهاز كمنصة متوافقة مع خدمة البث Google Stadia و ربما تقوم Nvidia بإطلاق نسخة من الجهاز دون أداة تحكم لتتوافق مع من سيقوم بشراء أداة التحكم الخاصة بخدمة غوغل.
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