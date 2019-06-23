إشاعة: هناك جهاز Nvidia Shield جديد في الطريق

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب تقرير جديد من The Digital Fix فإن شركة Nvidia الأمريكية عملاقة التكنولوجيا و البطاقات الرسومية، تعمل على إصدار جديد من جهازها المنزلي الذي يحظى بشعبية بين أوساط محددة من المستهلكين Nvidia Shield.

و بحسب التقرير فإن الجهاز سيستعمل ذات الرقاقة الحالية Tegra X1 و التي تُستخدم أيضاً في جهاز ننتندو الهجين Switch مع عدة تحسينات، الأمر المُثير أن الشبكات الإعلامية الكبيرة مثل Wall Street و Bloomberg و Nikkei تؤكد قدوم جهاز Switch مصغر هذا العام و يبدو أن Nvidia ربما جهزت رقاقة Tegra X1 مُحسنة عن طريق تصغير حجمها (مما يسمح بزيادة عدد الترانزستورز، و بالتالي زيادة التردد و تقليل الحرارة) لشركة Nintendo مع رغبتها بتدشين هذه الرقاقة المحسنة في أجهزة Shield الخاصة بها أيضاً.

بحسب التقرير فإن جهاز Shield الجديد سيعمل بنظام أندرويد 9 و سيضم أداة تحكم و ريموت مُحسنين عن النموذج الحالي. بالإضافة إلى ذلك سيتم تسويق الجهاز كمنصة متوافقة مع خدمة البث Google Stadia و ربما تقوم Nvidia بإطلاق نسخة من الجهاز دون أداة تحكم لتتوافق مع من سيقوم بشراء أداة التحكم الخاصة بخدمة غوغل.