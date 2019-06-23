مايكروسوفت ترى أن البث عن طريق Project xCloud سيُتيح لها الوصول إلى اللاعبين في الهند و إفريقيا

فاطمة أيت طالب - دبي - Project xCloud هي خدمة البث السحابي لألعاب الفيديو القادمة من شركة مايكروسوفت الأمريكية و التي تستعمل خوادم الشركة Azure مع تزويد السيرفرات بعتاد الإكس بوكس ليتمكن المُستخدم من تشغيل الألعاب عن بُعد دون حتى أن يمتلك أي منصة من الشركة.

في لقاء مع Gamesindistry أكّد Project xCloud رئيس قسم الإكس بوكس و ألعاب الويندوز لدى شركة مايكروسوفت، و أحد الإداريين القادة للشركة أنه يرى في الخدمة فرصة للوصول إلى جمهور اللاعبين في الهند و إفريقيا. في إفريقيا هناك 1.2 مليار نسمة و معدل الأعمار هو 19 عاماً، الناس يعرفون Fortnite و Halo و غيرها من العناوين في القارة إلا أن انتشار المنصة محدود للغاية. المنصة التي يملكها الناس بصورةٍ واسعة هي الهواتف الذكية بنظام الأندرويد.

نفس الكلام ينطبق على الهند، هناك أكثر من 100 مليون شخص قام بتحميل PUBG في الهند و هي أرقام جنونية، هناك 2 مليار شخص يلعبون ألعاب الفيديو حول العالم