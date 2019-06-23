مايكروسوفت تُقيل مجموعة من الموظفين العاملين على Mixer و صانعي المحتويات

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب تقرير جديد من gamedaily.biz، فقد قامت شركة مايكروسوفت الأمريكية بإقالة مجموعة من الموظفين العاملين على خدمة البث Mixer و كذلك على برنامج XBox Inside الذي تقدمه الشركة لإطلاع جمهورها على آخر المُستجدات الخاصة بها.

و بحسب التقرير فإن مايكروسوفت على ما يبدو تتجه إلى الابتعاد عن صناعة محتويات الفيديو الخاصة بها لتسلك طريقاً مختلفاً مع زيادة الاعتماد ربما على صانعي المحتويات المشهورين و الذين يُطلق عليهم في العادة مُصطلح (influencers) لتأثيرهم على قرارات الناس الاستهلاكية.

على أية حال، مايكروسوفت رفضت التعليق على هذه الأنباء.