فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك أن مُحبي ألعاب الفيديو ينتظرون بشوق أجهزة الجيل القادم من شركتي سوني و مايكروسوفت، و التي تعد بنقلة رسومية كبيرة عن الجيل الحالي. في الحقيقة، توقعنا منذ فترة طويلة أن تكون النقلة ضخمة جداً، و ذلك بسبب الضعف الكبير لمعالجات “جاغوار” في الأجهزة الحالية، و النقلة الضخمة التي حققتها شركة AMD على هذا الصعيد مع معمارية معالجات Ryzen الناجحة. النقلة على صعيد المعالج بالذات ستكون ضخمة للغاية لا سيما مع الانتقال إلى رقاقات 7 نانومتر.
Alain Corre من شركة Ubisoft الفرنسية قام بإجراء مقابلة مع شبكة The Telegraph البريطانية، و ذكر أنه لا يعرف حقاً ما يُريده المُعجبون و كيف سيكون دور خدمات البث في الجيل القادم، إلا أنه يعلم بأن أجهزة الجيل القادم ستحمل معها نقلة عملاقة عن أجهزة الجيل الحالي، و أن هذا رائع بالنسبة لصانعي المحتوى مثل يوبي سوفت لأنهم دائماً أرادوا أن يكونوا في قلب التطور التكنولوجي.
التطور التكنولوجي كما يقول ألان يؤدي إلى منح القدرة للمطورين على خلق المفاجأة و جلب أفكار و طرق لعب جديدة، مثل Watch Dogs الجديدة و التي نجمت عن تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة Ubisoft تؤكد أن الأجهزة المنزلية القادمة ستحمل معها قفزة عملاقة عن الجيل الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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