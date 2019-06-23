شركة Ubisoft تؤكد أن الأجهزة المنزلية القادمة ستحمل معها قفزة عملاقة عن الجيل الحالي

فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك أن مُحبي ألعاب الفيديو ينتظرون بشوق أجهزة الجيل القادم من شركتي سوني و مايكروسوفت، و التي تعد بنقلة رسومية كبيرة عن الجيل الحالي. في الحقيقة، توقعنا منذ فترة طويلة أن تكون النقلة ضخمة جداً، و ذلك بسبب الضعف الكبير لمعالجات “جاغوار” في الأجهزة الحالية، و النقلة الضخمة التي حققتها شركة AMD على هذا الصعيد مع معمارية معالجات Ryzen الناجحة. النقلة على صعيد المعالج بالذات ستكون ضخمة للغاية لا سيما مع الانتقال إلى رقاقات 7 نانومتر.

Alain Corre من شركة Ubisoft الفرنسية قام بإجراء مقابلة مع شبكة The Telegraph البريطانية، و ذكر أنه لا يعرف حقاً ما يُريده المُعجبون و كيف سيكون دور خدمات البث في الجيل القادم، إلا أنه يعلم بأن أجهزة الجيل القادم ستحمل معها نقلة عملاقة عن أجهزة الجيل الحالي، و أن هذا رائع بالنسبة لصانعي المحتوى مثل يوبي سوفت لأنهم دائماً أرادوا أن يكونوا في قلب التطور التكنولوجي.

التطور التكنولوجي كما يقول ألان يؤدي إلى منح القدرة للمطورين على خلق المفاجأة و جلب أفكار و طرق لعب جديدة، مثل Watch Dogs الجديدة و التي نجمت عن تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة.