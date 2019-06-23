Switch يواصل تحقيق الأداء القوي في السوق الفرنسي

فاطمة أيت طالب - دبي - السوق الفرنسي هو أحد الأسواق التي يواصل الجهاز الهجين Nintendo Switch تحقيق الأداء القوي فيها، Philippe Lavoué رئيس ننتندو في فرنسا يتوقع أن تتجاوز مبيعات الجهاز 3 مليون وحدة هناك قبل نهاية العام الحالي، أي أنه يتوقع أن يبيع الجهاز أكثر من مليون وحدة في فرنسا هذا العام، و ذلك بالنظر إلى أن الجهاز قد باع ما يُقارب 2 مليون وحدة في السوق الفرنسي خلال أول عامين من صدوره.

مبيعات Nintendo Switch حتى الآن أعلى من العام الماضي في السوق الفرنسي لنفس الفترة الزمنية، كما تم التأكيد بأن نسبة شراء الألعاب من المُستخدم لكل جهاز (attach rate) هي الأعلى لأي منصة من شركة ننتندو في تاريخها. بالإضافة إلى ذلك فإن عدد لاعبي Switch الإناث كنسبة أكبر من تلك لكل من البلايستيشن4 و الإكس بوكس.

شركة ننتندو تتوقع بيع 17 مليون وحدة من الجهاز في العام المالي الحالي و الذي ينتهي مع نهاية شهر مارس من العام القادم 2020.