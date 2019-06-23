إل جي تعرض أحدث الحلول في مجال اللافتات الرقمية لكافة قطاعات الأعمال

دبي - الخليج 365 :

ستعرض شركة إل جي إلكترونيكس أحدث حلولها من اللافتات الرقمية LED الخاصة بالشركات، الأسبوع القادم في «إل جي كونيكت 2019 الشرق الأوسط». بما في ذلك مجموعة واسعة من لافتات LED، المصممة للاستخدام في الأماكن المغلقة والمفتوحة، والتي تتميز بجودة صور فائقة وأداء مثالي يُعتمد عليه.

وسيسُلط الحدث بشكل كبير الضوء على لافتات LED الجديدة بمقاس 130 بوصة من إل جي (سلسلة LAAF)، والتي عُرضت مؤخراً في «إنفو كوم 2019» في أورلاندو بفلوريدا. وتتميز هذه اللافتات بتصميم يتيح سهولة تركيبها وإدارتها، مع إمكانية استبدال أجهزة البروجيكتور المُلحقة بها والخاصة بغرف الاجتماعات. كما تعمل هذه اللافتات بتقنية المدى الديناميكي العالي HDR10 لتمكين حاضري الاجتماعات من المشاركة بفعالية وزيادة إنتاجيتهم.

ولتوفر المزيد من الوضوح، تتميز لافتات LED الرقمية أيضاً بخاصية Surface Sound ومكبرات صوت مبتكرة ووصلات AV. كما ينبعث الصوت فيها عبر 36 نقطة داخل سطح الشاشة ليتم سماعه في جميع أنحاء قاعة الاجتماعات بكل سهولة. وسيتم دعم الشاشة بحل LG Signage365Care، لتشخيص الأعطال والصيانة الوقائية في الوقت الفعلي.

أما لتلبية احتياجات المساحات المفتوحة الكبيرة، مثل المطارات ومراكز التسوق، قدمت إل جي مجموعتها

Premium Fine-Pitch LED Signage، أو LAPE. وتتوفر سلسلة LAPE ضمن فئتين من المنتجات، يختلفان في طريقة تثبيت مزود الطاقة، مما يتيح للعملاء اختيار المنتج الأنسب لمحيط عملهم. وبخلاف شاشات العرض التقليدية، صُنعت شاشات العرض من سلسلة LAPE بتقنية نموذج العرض المرن LED (LDM)، المصممة خصيصاً لدعم الإنحناء المحدب والمقعر بحد أقصى يصل إلى 1000R.

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بالإضافة لذلك، تتميز لافتات سلسلة LAPE من إل جي بمعدل تحديث عالٍ من cHz، مما يضمن تشغيلاً سلساً للمحتوى. وعند استخدامها لن يقلق المسافرون الراغبون في تصوير محيطهم أو عملاء التجزئة الذين يعدون مواد تسويقية بشأن ظهور أشرطة سوداء أثناء تصوير الفيديو الخاص بهم. كما توفر سلسلة LAPE صوراً تنبض بالحياة بفضل مجموعة متنوعة من الألوان والتباينات العميقة.

كما ستعرض الشركة أيضاً في «إل جي كونيكت 2019 الشرق الأوسط» لافتات OLED الشفافة، التي صممتها كي تضفي على صالات العرض والمساحات العامة أجواءً رقمية مستقبلية جذابة، لتلبية احتياجات متاجر البيع بالتجزئة والمعارض المختلفة. وتوفر شاشات هذه اللافتات صوراً فائقة الجودة، تتميز بزاوية مشاهدة واسعة وتتيح مشاهدة الأشياء الموجودة خلفها بشفافية تبلغ 38 بالمئة، ما يسمح للعملاء مشاهدة الفيديو عليها بالتزامن مع إمكانيّة رؤية الأجسام خلفها. الأمر الذي يجعلها وسيلة فعالة للإعلان عن منتج ما وعرض عدد من مزاياه الرئيسة في وقت ٍ واحد.

وستعرض إل جي أيضاً شاشة «إيفين بيزل فيديو وول» التي تتميز بإطار سمكه 0.44 مم، وبزاوية مشاهدة أعرض من الشاشات المنافسة كما تأتي مزودةً بألواح تقنية IPS، لتتيح مشاهدة المحتوى من زوايا مشاهدة واسعة وتحظى بتفاعل المشاهدين.

أما لقطاع الضيافة، فتقدم إل جي مجموعة من منتجات وحلول اللافتات الرقمية، بما في ذلك OLED Wallpaper Hotel TV، المـــُصمم خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الفنادق، ويُدار عبر منصة قابلة للتعديل حسب احتياجات العميل تُسمى Pro: Centric، والتي تتيح استضافة التطبيقات. كما تُمكّن الفنادق من تخصيص أجهزة التلفاز الخاصة بهم للترويج لمختلف المنتجات والخدمات لضيوفهم، مما يساعدهم على زيادة مبيعاتهم. ومن خلال تصميمه النحيف واعتماده على تقنية Dolby Vision، يندمج Wallpaper Hotel TV بكل سلاسة مع محيطه، كما يمكن استخدامه لتوفير ألوان زاهية أو لون أسود عميق على الشاشة للمشاهدين ليستمتعوا بمشاهدة محتوىً عالي الوضوح.