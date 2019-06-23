تكنولوجيا: هواوي تؤكد من جديد على إطلاق هاتف Mate X في سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Vincent Pang رئيس شركة هواوي في منطفة غرب أوروبا في تصريحاته مؤخراً، على أن هواوي ستطلق هاتفها القابل للطي Mate X خلال شهر سبتمبر، على أن يطلق في المدن التي تتمتع بتغطية لشبكات 5G.

كانت شركة هواوي قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى خططها لتأجيل إطلاق هاتف Mate X حتى شهر سبتمبر، حيث أوضحت الشركة سبب هذا التأجيل لإجراء مزيد من الإختبارات على الهاتف قبل الإطلاق الرسمي في الأسواق وللمستخدمين.

ومن جديد جاءت تصريحات رئيس شركة هواوي في منطقة غرب أوروبا اليوم لتؤكد على موعد إطلاق الهاتف خلال شهر سبتمبر، إلا أنه أشار إلى أن سبب التأخير يعود لعدم إنتشار شبكات الجيل الخامس، كما أكد على أن هذا التأخير لا يعود للحظر المفروض من الإدارة الأمريكية.

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أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Mate X في الأسواق والمناطق التي تتمتع بتغطية لشبكات الجيل الخامس، إلا أن هذه الأسواق لن تشمل سوق الولايات المتحدة بالتأكيد، كما أكد Vincent Pang على أن الهاتف سينطلق بنظام تشغيل الأندوريد.

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