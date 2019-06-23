تكنولوجيا: ابل تعلن عن إستبدال مجاني للبطارية في بعض وحدات MacBook Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن برنامج إستبدال مجاني لبطارية بعض من وحدات أجهزة MacBook Pro المميز بحجم 15 إنش، والتي واجه مستخدميها خلل ما أو إرتفاع ملحوظ في حرارة البطارية.

تحاول شركة ابل تفادي الأخطار المترتبة على إرتفاع حراراة البطارية في أجهزة MacBook Pro بشكل ملحوظ، لذا بدأت شركة ابل في إطلاق برنامج لإستبدال البطارية في بعض من وحدات أجهزة MacBook Pro المميز بحجم 15 إنش، والذي أطلق ما بين 2015 إلى بداية 2017.

ولقد إكتشفت شركة تأثر بعض نماذج وحدات Retina MacBook Pro الذي أطلق في منتصف 2015 بمشكلة إرتفاع حرارة البطارية، وهو ما يشكل خطر قد يؤدي إلى حوادث إنفجار الوحدات أو حرائق، لذا تقدم ابل بطارية بديلة لهذه الفئة من الوحدات مع ميزة الإستبدال المجاني للمستخدمين.

أجهزة Retina MacBook Pro المحددة للإستبدال المجاني؟

لا يشمل إستدعاء أجهزة MacBook Pro كافة إصدارات ابل بالتأكيد، حيث حددت شركة ابل الإصدارات والنماذج التي يشملها برنامج الإستبدال المجاني للبطارية، وهي نماذج Retina من أجهزة MacBook Pro المميزة بحجم 15 إنش، والتي أطلقت في تحديث الأجهزة في منتصف 2015.

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أيضاً يمكن للمستخدمين التأكد من وجود مشكلة البطارية في البداية في وحدات Retina MacBook Pro، حيث سيكون على المستخدمين النقر على شعار ابل في أعلى الشاشة إلى اليسار، ومن ثم النقر على تبويب “About This Mac” الذي يقدم تفاصيل أكثر عن جهازك.

ومن المقرر أن يظهر تفاصيل عن إصدار الجهاز تحت عنوان “MacBook Pro Retina- 15-inch-Mid 2015″، حيث تؤكد هذه البيانات بشكل خاص على أن جهازك أحد الأجهزة المؤهلة للإستبدال المجاني للبطارية.

أيضاً يمكن للمستخدم الحصول على الرقم التسلسلي للجهاز عبر نهاية نافذة “About This Mac”، ومنها يمكن الإنتقال إلى صفحة دعم ابل الخاصة بإستبدال البطارية وتسجيل الرقم التسلسلي لجهازك ومن ثم “إرسال”، حيث سيكون لدى المستخدم أكثر من إختيار لاحقاً لتقديم خدمة إستبدال البطارية المجاني عن طريق منافذ الخدمة المعتمدة من شركة ابل.

وتتيح شركة ابل غالباً إستدعاء الأجهزة عن طريق منافذ البيع المعتمدة للأجهزة، أو متاجر شركة ابل، أو الإتصال المباشر بشركة ابل في النهاية، حيث ستقدم ابل تعليمات محددة لكل مستخدم بعد التأكد من الرقم التسلسلي للجهاز ليتم إستبدال البطارية مجاناً في الأجهزة المحددة.

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