مصادر: مايكروسوفت قد تتخلى عن إطلاق الجهاز المنزلي Xbox Lockhart!

فاطمة أيت طالب - دبي - في السابق سمعنا أن مايكروسوفت قد تكون في طريقها إلى إطلاق جهازين للجيل الجديد دفعة واحدة عوضاً عن جهازٍ واحد، الجهاز الأقوى Xbox Scarlett و الجهاز الموجه إلى أصحاب الميزانية المحدودة Xbox Lockhart. على الأقل، هذا ما أشارت إليه تقارير إعلامية مُقربة من مايكروسوفت مثل ويندوز سنترال.

مؤخراً بدأت بعض الشائعات تنتشر على شبكة الانترنت من عدة مصادر مثل المُسرّب Benji على تويتر، هذه الشائعات تذكر أن مايكروسوفت قد تتخلى عن فكرة إطلاق إكس بوكس لوكهارت كلياً، و ربما لا ترى مايكروسوفت حاجة إلى إطلاق هذا الجهاز بوجود كل من Xbox One و Xbox One X. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الفكرة تلقى معارضة من بعض المطورين الذين لا يرغبون في تشتيت عملهم بمواصفات مختلفة.

على أية حال، سنعرف المزيد عن خطط مايكروسوفت تجاه هذا الأمر عندما تقوم بتوضيحه.