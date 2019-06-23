Nintendo Switch يتصدر مبيعات الأجهزة المنزلية في تقرير NPD للسوق الأمريكي في مايو 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت وكالة NPD Group لرصد مبيعات الأجهزة و الألعاب في السوق الأمريكي تقريرها لشهر مايو من العام الحالي 2019، و حقق سوق الألعاب عائدات تُقدر بنحو 641 مليون دولار، أقل بنسبة 11% من العام الماضي، مبيعات الأجهزة حققت عائدات وصلت إلى 149 مليون دولار، و هي أقل بنسبة 20% مما تم تحقيقه في مايو من العام الماضي. مبيعات الألعاب و الحاسب الشخصي وصلت إلى 262 مليون دولار، و هي أقل بنسبة 13% من العام الماضي، أما مبيعات الإكسسوارات فقد وصلت عائداتها إلى 230 مليون دولار، دون نمو أو انخفاض في العائدات.

و قد أتت مبيعات الألعاب على النحو الآتي:

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Mortal Kombat 11

Days Gone

Total War: Three Kingdoms

Rage 2*

Grand Theft Auto V

Super Smash Bros. Ultimate*

Red Dead Redemption II

MLB 19: The Show

Minecraft#

NBA 2K19

Mario Kart 8*

Tom Clancy’s The Division 2^

Call of Duty: Black Ops IIII^

New Super Mario Bros. U Deluxe*

Marvel’s Spider-Man

The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Assassin’s Creed: Odyssey

Team Sonic Racing

Yoshi’s Crafted World*

مُجدداً تستمر لعبة القتال Mortal Kombat 11 في تحقيق النجاحات الكبيرة و تنتزع صدارة المبيعات للشهر الثاني على التوالي، مورتال كومبات 11 الآن هي أكثر لعبة مبيعاً في السوق الأمريكي للعام الحالي 2019، متفوقة على إصدارات مثل Kingdom Hearts 3.

أما على صعيد الأجهزة، فقد تمكن الننتندو سويتش من انتزاع صدارة المبيعات، متفوقاً على منافسيه PS4 و Xbox One سواء من ناحية عدد الوحدات المباعة أو العائدات بالدولار، الننتندو سويتش هو الجهاز الأكثر مبيعاً هذا العام في السوق الأمريكي حتى الآن، و هو الجهاز الوحيد الذي حقق نمواً في المبيعات في مايو 2019 مقارنة بالعام الماضي.