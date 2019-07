Nintendo Switch يتصدر مبيعات الأجهزة المنزلية في تقرير NPD للسوق الأمريكي في مايو 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت وكالة NPD Group لرصد مبيعات الأجهزة و الألعاب في السوق الأمريكي تقريرها لشهر مايو من العام الحالي 2019، و حقق سوق الألعاب عائدات تُقدر بنحو 641 مليون دولار، أقل بنسبة 11% من العام الماضي، مبيعات الأجهزة حققت عائدات وصلت إلى 149 مليون دولار، و هي أقل بنسبة 20% مما تم تحقيقه في مايو من العام الماضي. مبيعات الألعاب و الحاسب الشخصي وصلت إلى 262 مليون دولار، و هي أقل بنسبة 13% من العام الماضي، أما مبيعات الإكسسوارات فقد وصلت عائداتها إلى 230 مليون دولار، دون نمو أو انخفاض في العائدات.

و قد أتت مبيعات الألعاب على النحو الآتي:

Mortal Kombat 11

Days Gone

Total War: Three Kingdoms

Rage 2*

Grand Theft Auto V

Super Smash Bros. Ultimate*

Red Dead Redemption II

MLB 19: The Show

Minecraft#

NBA 2K19

Mario Kart 8*

Tom Clancy’s The Division 2^

Call of Duty: Black Ops IIII^

New Super Mario Bros. U Deluxe*

Marvel’s Spider-Man

The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Assassin’s Creed: Odyssey

Team Sonic Racing

Yoshi’s Crafted World*