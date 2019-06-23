تعرف على عقوبة مخالفة الانتظار الخاطئ و السير عكس الاتجاه بقانون المرور

كتب عبد الرحمن سيد

وضع قانون المرور الحالى عقوبات عديدة على المخالفين، لقواعد وآداب المرور أثناء قيادة المركبات بكافة الطرق، وهناك مخالفات يجوز فيها التصالح أو يمنع ذلك بمجرد ارتكاب المخالفة المرورية طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 منها :



-السير عكس الاتجاه

وضع قانون المرور الحالى تلك المخالفة ضمن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.

-الانتظار الخاطئ والوقوف...