يتيح لك الاشتراك في خدمة (أمازون برايم) Amazon Prime؛ الحصول على تخفيضات على العديد من المنتجات التي تُباع على موقع أمازون، بالإضافة إلى شحن المنتجات في وقت أقل، مع إمكانية الوصول إلى عدد كبير جدًا من الأفلام، والأغاني، والألعاب، وغير ذلك الكثير.

عندما أطلقت شركة أمازون هذه الخدمة في عام 2005، كانت عبارة عن خدمة تعتمد على الاشتراك للحصول على شحن مجاني، خلال يومين فقط للمنتجات التي يقوم المشتركون بشراؤها من أمازون، ولكن الآن تجاوزت هذه الخدمة كونها خدمة شحن سريع للمنتجات فقط، حيث أصبحت توفر خصومات خاصة على المنتجات للمشتركين فيها، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مواد ترفيهية مثل: الأفلام، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية.

فيما يلي أبرز 5 ميزات متوفرة في خدمة (أمازون برايم) Amazon Prime:

1- الشحن السريع للمنتجات:

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ستظل الميزة الأساسية لخدمة أمازون برايم هي الشحن السريع، حيث يوفر الاشتراك في الخدمة إمكانية الحصول على المنتجات خلال يومين فقط، وفي بعض الأماكن يمكن التوصيل إلى منازل المشتركين في الخدمة في يوم الشراء نفسه، وهذا في حالة طلبات الشراء التي تزيد قيمتها عن 35 دولارًا.

إذا كنت مشتركًا في الخدمة، ولا تريد شحن بعض المنتجات بسرعة، يمكنك اختيار الشحن العادي، وستكسب بعض النقاط كمكافأة، يمكن استخدامها عند شراء منتجات أخرى لاحقًا؛ للحصول على خصومات، كما يمكن للمشتركين في بعض المدن الأمريكية الحصول على المنتجات خلال ساعتين فقط من شرائها، وذلك من خلال ميزة Prime Now.

2- الوصول لمقاطع الموسيقى:

تتيح أمازون برايم للمشتركين إمكانية الوصول لما يصل إلى مليوني أغنية، وتشغيلها على جهاز الكمبيوتر أو تطبيق أمازون المخصص للهواتف الذكية، ويمكنهم ترتيب أغانيهم المفضلة بحسب نوع الموسيقى، أو اسم المغني، أو اسم الألبوم.

كما يوجد لمشتركي أمازون برايم خصم خاص عند اشتراكهم في خدمة (موسيقى أمازون غير المحدودة) Amazon Music Unlimited، والتي تضم 50 مليون أغنية.

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3- الوصول للأفلام، والبرامج التليفزيونية:

يمكن لمشتركي أمازون برايم الوصول مجانًا لآلاف الأفلام، والبرامج التلفزيونية، ومشاهدتها من خلال جهاز الكمبيوتر، أو أجهزة التلفاز المتصلة بالإنترنت، أو الهواتف الذكية، أو الحواسيب اللوحية.

كما اتجهت أمازون في الآونة الأخيرة إلى إنتاج برامج تلفزيونية وأفلام، وهي تكون متاحة فور صدورها لمشتركي أمازون برايم مجانًا.

4- الاستفادة من خدمة التخزين السحابي:

تتيح عضوية أمازون برايم للمشتركين الحصول على مساحة تخزينية غير محدودة لتخزين الصور على خدمة أمازون السحابية، بالإضافة إلى مساحة تخزينية مجانية قدرها 5 جيجابايت للملفات الأخرى، مثل: مقاطع الفيديو، والمستندات، وغيرها.

الجدير بالذكر أن أمازون توفر خططًا مدفوعة متنوعة للتخزين السحابي، فمثلًا: يمكنك الحصول على مساحة تخزينية قدرها 100 جيجا بايت باشتراك شهري قيمته 11.99 دولارًا، أو مساحة تخزينية قدرها 1 تيرابايت باشتراك شهري قيمته 59.99 دولارًا.

5- تجربة الملابس قبل الشراء:

يتمتع المشتركون في خدمة أمازون برايم بميزة فريدة تُسمى Prime Wardrobe، والتي تتيح لهم تجربة الملابس، والأحذية قبل شرائها، حيث تُشحن قطع الملابس والأحذية التي قاموا باختيارها إلى منازلهم؛ ليقوموا بتجربتها خلال فترة 7 أيام، ثم يقوموا بسداد ثمن ما يريدون فقط، وإرجاع باقي القطع إلى أمازون.

الجدير بالذكر أنه يمكن للمشتركين في خدمة أمازون برايم سداد اشتراك إضافي قيمته 14.99 دولارًا، وذلك لشحن منتجات البقالة الطازجة إلى منازلهم مباشرة من خلال (أمازون فريش) Amazon Fresh، ولكن هذه الخدمة غير متاحة في كل الأماكن حاليًا، كما تُحصل رسوم إضافية على الطلبات التي يقل سعرها عن 35 دولارًا.