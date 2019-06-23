اشتدت المنافسة بين شركتي (أي إم دي) AMD، و(إنتل) Intel خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب التطور الكبير في أداء الإصدارات الحديثة من معالجات AMD، فبينما كانت المنافسة تُحسم لصالح إنتل دائمًا في الماضي، إلا أن AMD تمكنت من الصعود ببطء نحو القمة، وتجاوزت مبيعات إنتل من معالجات أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجيل الثاني من معالجات AMD المعروفة باسم (رايزن) Ryzen.

ويبدو أن AMD تخطط للاحتفاظ بمكانتها في القمة من خلال إصدارات الجيل الثالث من معالجات Ryzen، وخصوصًا معالج Ryzen 9 3950X، والذي يُعتبر أول معالج يحتوي على 16 نواة، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الانتظار حتى سبتمبر القادم لحين صدور معالج Ryzen 9 3950X، حيث تتوافر الآن العديد من معالجات AMD المتميزة، والتي يمكنك اقتناؤها للحصول على أداء أفضل للألعاب، أو تحسين أداء جهازك بشكل عام.

فيما يلي أبرز 5 معالجات AMD خلال عام 2019:

1- معالج AMD Ryzen 7 2700X:

حتى إن لم يكن هذا المعالج هو الأسرع بين معالجات AMD المذكورة هنا، فإنه يوفر أداءً متميزًا بسعر معقول، كما يأتي معه مشتت حراري معدني، يُعد واحدًا من أفضل وحدات تبريد المعالجات الموجودة في السوق، وفيما يلي المواصفات الأساسية له:

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عدد النَوى الافتراضية: 16

السرعة الأساسية: 3.7 جيجاهرتز.

السرعة القصوى: 4.3 جيجاهرتز.

الذاكرة المخبأة: 16 ميجابايت.

طاقة التصميم الحرارية: 105 واط.

أقل سعر حاليًا: 280 دولارًا.

2- معالج AMD Ryzen 5 2600X:

إذا كنت تريد تشغيل أحدث الألعاب الإلكترونية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بدون إنفاق الكثير من الأموال لشراء معالج، فإن Ryzen 5 2600X هو الاختيار الأفضل لك بين معالجات AMD.

وفيما يلي أهم مواصفات هذا المعالج:

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عدد النَوى الافتراضية: 12

السرعة الأساسية: 3.6 جيجاهرتز.

السرعة القصوى: 4.2 جيجاهرتز.

الذاكرة المخبأة: 16 ميجابايت.

طاقة التصميم الحرارية: 95 واطًا.

أقل سعر حاليًا: 180 دولارًا.

3- معالج AMD Ryzen 3 2200G:

إذا كنت ترغب في إنشاء وحدة عرض سينمائية مصغرة في منزلك، فبالتالي أنت تبحث عن جهاز كمبيوتر بمواصفات متوسطة تقل عن المواصفات المخصصة لتشغيل الألعاب، لذلك فإن هذا المعالج سيكون الخيار الأمثل لك، عند مقارنته بباقي معالجات AMD المتاحة حاليًا، حيث يُعتبر أقلها سعرًا، وفي الوقت نفسه يمنحك الأداء المثالي لعرض الأفلام على جهازك.

فيما يلي المواصفات الأساسية لهذا المعالج:

عدد النَوى: 4

عدد النَوى الافتراضية: 4

السرعة الأساسية: 3.5 جيجاهرتز.

السرعة القصوى: 3.7 جيجاهرتز.

الذاكرة المخبأة: 4 ميجابايت.

طاقة التصميم الحرارية: 65 واطًا.

أقل سعر حاليًا: 84 دولارًا.

4- معالج AMD Ryzen Threadripper 2950X:

إذا كنت من المهتمين باقتناء أجهزة الكمبيوتر ذات المواصفات الفائقة، فإن هذا المعالج سيكون خيارًا مثاليًا، لما يوفره من عدد كبير للنوى، مع سعة كبيرة للذاكرة المخبأة، وفيما يلي مواصفاته الأساسية:

عدد النَوى: 16

عدد النَوى الافتراضية: 32

السرعة الأساسية: 3.5 جيجاهرتز.

السرعة القصوى: 4.4 جيجاهرتز.

الذاكرة المخبأة: 32 ميجابايت.

طاقة التصميم الحرارية: 180 واطًا.

أقل سعر حاليًا: 795 دولارًا.

5- معالج AMD Ryzen Threadripper 2990WX:

هذا المعالج هو الأقوى بين جميع معالجات AMD التي ذكرناها هنا، كما أنه الأغلى سعرًا، وهو أسرع معالج AMD يمكنك شراؤه في الوقت الحالي، ولكن مع الحرارة العالية التي تنتج أثناء تشغيل هذا المعالج، يجب عليك التأكد من جودة التبريد في جهازك باستمرار.

فيما يلي المواصفات الأساسية لأقوى معالج من AMD، وأسرعها: