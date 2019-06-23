تسريب هاتف Galaxy A10s من هيئة الإتصالات الأمريكية

تسرب هاتف Galaxy A10s في مشهد عبثي يليق بالشركات الصينية، حيث تم تسريب الهاتف من خلال هيئة الإتصالات الأمريكية FCC من خلال تسريب الرخصة لتشغيل الهاتف.

يأتي هاتف Galaxy A10s كالعضو الثالث في عائلة هواتف Galaxy A10 التي بدأت سامسونج بإطلاقها في فبراير من هذا العام والموجهة ناحية الهواتف المنخفضة والمتوسطة، الهاتف الجديد سيحمل إسم كودي SM-A107F.

بحسب المواصفات المسربة فإن الهاتف سيأتي ببطارية 3900 مللي أمبير بالإضافة إلى شاشة بحجم 6.5 بوصة على الأقل عندما تأخذ في الحسبان حواف الجهاز وغيرها من الإضافات وسيزيد هاتف Galaxy A10s عن هاتف Galaxy A10 بوجود مستشعر بصمة في خلف الجهاز ولكن على الأغلب سيظل بنفس المعالج وهو Exynos 7884 المنخفض الأداء من سامسونج.

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الهاتف أيضاً سيأتي بمنفذ USB في الاسفل ومنفذ سماعات 3.5 مللي في أسفل الجهاز ايضاً أما من ناحية الكاميرا فإن الهاتف سيأتي بكاميرا ثنائية في خلفية الجهاز بالإضافة إلى فلاش LED وفي المنتصف كما قلنا مستشعر البصمة الخاص بالجهاز.

لا معلومات بعد عن موعد صدور الجهاز أو حتى باقي مواصفاته ولكن الأكيد اننا سنعرف كل هذه الأمور في الأيام القادمة .