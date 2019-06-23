سامسونج Galaxy S7 يتأخر في الحصول على التحديثات

أعلنت سامسونج انها ستدعم Galaxy s7 بجميع التحديثات الازمة للهاتف وأحدث التحديثات الأمنية ليصبح الهاتف مواكباً لكل التغييرات الجديدة في عالم الأندرويد وفي عالم تحديثات الأندرويد الامنية

ولكن وعلى الرغم من كون هذا الأمر مفاجئ كون الشركة حتى أطلقت تحديث oneUi الخاص بالهاتف إلا أنها لم تصدر بعد التحديثات الأمنية الجديدة الخاصة بيونيو أو مايو 2019 وهذا يعني على الأغلب أن الهاتف سيحصل على التحديثات الكبيرة من فترة للأخرى او على الأقل سيحصل على التحديثات الامنية والصغيرة مجمعة معاً.

بالطبع مثل هذه الخطوة إن إتبعتها سامسونج مع جميع هواتفها الرائدة سيكون محفزاً أكبر ليتمكن الجميع من شراء هواتف سامسونج الجديدة أولاً بأول دون القلق من خروج الهاتف من قائمة التحديثات أو أن يصبح النظام على الهاتف ضعيفاً وقديماً وغير مدعوم.

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هذه الخطة التي تتبعها أبل مع هواتفها الأيفون كانت سبباً وراء حجم الميبعات الموجودة الآن للهواتف وإستمرار بيعها بشكل مستمر وزيادة هذه المبيعات أيضاً بشكل مستمر، عندما تشتري جهاز أو هاتف من آبل فأنت تعلم جيداً أن الهاتف لن يخرج من قائمة التحديثات حتى 5 سنوات من عمره الإفتراضي وهي دورة حياة أكبر من دورة حياة الهاتف في حوزتك.

هاتف سامسونج Galaxy S7 و S7 edge صدرا في 2016 أي منذ حوالي 3 اعوام تقريباً وهو أمر مفاجئ للجميع أن تظل حتى في قائمة الدعم حتى يومنا هذا .