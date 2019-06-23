“هواوي” تكشف قائمة أجهزتها التي ستحصل على تحديث “أندرويد” القادم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يونيو 2019 01:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي” أنها تخطط لإجراء تحديثات نظام التشغيل لـ16 جهازا تابعا لها، إلى “أندرويد كيو” الذي سيكون متاحا اعتبارا من خريف هذا العام.

وأكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أنها بدأت بالفعل استعداداتها التقنية لتنفيذ هذا التحديث الجديد لنظام أندرويد التابع لشركة غوغل، وأنها تقوم حاليا باختباره، وذكرت الشركة أنها “واثقة” من أن هواتفها الذكية ستتمكن من الوصول إلى تحديثات “أندرويد” المستقبلية، بحسب تصريح خاص لموقع “تاك رادار”.

وقالت الشركة: “ستستمر جميع الهواتف والأجهزة اللوحية من هواوي في تلقي تصحيحات الأمان وتحديثات أندرويد”.

وهنا القائمة الكاملة للأجهزة التي سيتم إعدادها لاستخدام تحديث نظام تشغيل غوغل “أندرويد كيو”:

-“بي 30 برو” (P30 Pro)

-“بي 30” (P30)

– “ماتي “20 (Mate 20)

– ” ماتي 20 برو” (Mate 20 Pro)

– “بورش ديزاين ماتي 20 آر إس” (PORSCHE DESIGN Mate 20 RS)

– “بي 30 لايت” (P30 lite)

– “بي سمارت 2019” (P smart 2019)

– “بي سمارت بلس 2019” (P smart+ 2019)

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– “بي سمارت زاد” (P smart Z)

– “ماتي 20 إكس” (Mate 20 X)

– “ماتي 20 إكس” (Mate 20 X) /(الجيل الخامس 5G)

– “بي 20 برو” (P20 Pro)

– “بي 20” (P20)

– “ماتي 10 برو” (Mate 10 Pro)

– “بورش ديزاين ماتي 10” (PORSCHE DESIGN Mate 10)

– “ماتي 10” (Mate 10)

وذكر موقع “تاك رادار” أنه نقل عن مصدر موثوق أن سلسلة هواتف “هونور 20” (Honor 20)، الجديدة التي تتضمن “هونور 20 برو” و”هونور 20 لايت”، ستحصل أيضا على تحديث “أندرويد كيو”.

وبهذه الطريقة، تهدف “هواوي” إلى تطويق التشويش الذي حدث قبل شهر تقريبا، عندما قامت الولايات المتحدة بتنفيذ أمر يحد من علاقات الشركة المصنعة الصينية بعمالقة التكنولوجيا الأمريكية، مثل “غوغل” و”إنتل” و”مايكروسوفت”.

وأثارت هذه الإجراءات قلقا كبيرا لدى المستخدمين بشأن عدم تمكن أجهزة “هواوي” بعد تنفيذها من تلقي تحديثات “أندرويد: وبالتالي فقدان إمكانية الوصول إلى التطبيقات الأكثر شعبية حول العالم والمتوفرة في متاجر “غوغل بلاي”.

المصدر: تاك رادار