شاومي توقف سلسلة Mi Max و Mi Note وتستبدلهم نهائياً

أعلنت اليوم شركة شاومي عن توقف تصنيع سلسلتي Mi Max و Mi Note الخاصين بالشركة واللتان ظهرتا مع بداية الشركة منذ أعوام.

جاء هذا الإعلان من المدير التنفيذي لشركة شاومي السيد Lei Jun على شبكة التواصل الإجتماعي الصينية Weibo حيث قال بأن هذا التوقف قادم في ضوء وجود العلامة التجارية الخاصة والمنفردة بـ Redmi والتي تمتلك سلسلة note خاصة بها وهي التي ستكمل الطريق كونها تركز بشكل أساسي على توفير هواتف بجودة عالية وتكلفة تصنيع منخفضة.

وجاء هذا أيضاً ضمن تحديد الشركة لخطوط الإنتاج أو السلاسل التي ستلتزم بها الشركة الأم و Redmi، حيث أصبحت خطوط إنتاج شاومي هي كالتالي :

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خط إنتاج هواتف شاومي المرقمة برقم فردي من Mi 9 \Mi 9se

خط إنتاج هواتف شاومي ميكس Mi Mix الرائدة بتصميم فني .

خط إنتاج هواتف شاومي CC الجديدة الموجهة لجمهور أصغر سناً .

أما عن خطوط إنتاج شركة Redmi فستمتلك ست خطوط إنتاج هي على التوازي، Redmi 7A- Redmi 7-Redmi Note 7- redmi Note 7 Pro- redmi k20\k20 pro .

لم يذكر المدير التنفيذي أي معلومات تخص خط إنتاج pocophone وإن كانت الشركة تنوي إستكمال هذه السلسلة أو ستعجل سلسلة Redmi k20 تأخذ مكانها وهو على الأغلب ماسيحدث، من المحزن ما حدث مع سلسلة هواتف Mi Max لأنها كانت توفر تجربة مميزة لمن يحب إمتلاك هواتف ذات حجم شاشات كبيرة ومواصفات متوسطة بأسعار متوسطة ولكن هذه هي سنة الحياة.

قد يكون إلغاء Mi Max و Mi Note تمهيداً لتقديم سلسلة تابلت جديدة تظهر في الأفق .

المصدر .