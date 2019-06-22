شاومي تعلن عن سلسلة CC من خلال فيديو جديد مع أحد مشاهير الإنترنت

بالأمس أعلنت شاومي عن سلسلة جديدة وهي سلسلة CC التي سيتم تصميمها من قبل طلبة وفنانين بكليات الفنون المختلفة وستكون موجهة بشكل أساسي ناحية الجمهور الأصغر سناً وعصرية في التصميم والمواصفات.

ولكن بالأمس كان إعلان الشركة عن العائلة و سلسلة CC فقط دون الكشف عن أي هواتف جديدة ستصدر تحت هذا المسمى أو حتى التلميح لها واليوم تنشر الشركة فيديو جديد لطفل بعمر 8 سنوات من مشاهير الإنترنت يدعى Gavin Thomas يقوم بإلتقاط أكثر من صورة سيلفي بإستخدام هاتف CC9e الجديد.

تظهر من الصور بشكل واضح أن ممثل الشركة يستمتع باللعب مع الطفل قبل جلسة تصوير خاصة به ويلتقط صور سيلفي معه، بالطبع الهدف من هذه الحملة أن تبدو كلها كأمر غير مدبر وشخصين يستمتعان بتجربة الهاتف بعيداً عن أي شيء آخر.

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في نفس الوقت ظهرت صور جديدة تبدو رسمية لهاتف Mi CC9e الجديد وهي صور ثلاثية الابعاد تعطينا نظرة مكثفة على الهاتف وعلى تصميمه الخارجي من الأمام والخلف، ويبدو أن الهاتف هو مزيج أكثر ما بين الـ Mi 9 و الـMi 9se.

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تتناسب هذه الصور مع تسريبات وترشيحات كانت ظهرت للهاتف في الفترة الماضية بأنه سيصدر بشاشة بحجم 6.39 بوصة وبصمة مدمجة داخل الشاشة، أما من ناحية الكاميرات فإن الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 32 ميجابكسل بينما الكاميرا الخلفية الرئيسية ستأتي بدقة 48 ميجابكسل كما إعتدنا من شاومي في الفترة الماضية.

سيأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 712 وبطارية 4000 مللي أميبر إن صدقت الإشاعات حول هذه الهاتف، مع كثافة الإعلانات عن الهاتف وقربها من بعض البعض يبدو لنا بأن هذا الهاتف سيصدر قريباً ويتم الإعلان عنه بشكل رسمي .