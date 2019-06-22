تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظات هاتفي Galaxy Note10 وNote10 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات المصورة للحافظات الرسمية الخاصة بهاتفي Galaxy Note10 وNote10 Pro على تصميم إصدارات سامسونج من سلسلة Note هذا العام.

إستعرضت الكثير من التسريبات خلال الفترة الماضية التصميم المرتقب لكلاً من هاتفي Galaxy Note10 وNote10 Pro، واليوم جاءت تسريبات مصورة رسمية لحافظات الهاتفين من Olixar لتؤكد على تصميم الهاتفين.

وتقدم سامسونج كلاً من هاتفي Galaxy Note10 وNote10 Pro بتصميم رأسي للكاميرة الخلفية التي تأتي في الجانب الأيسر، على أن يضم Note10 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، بينما يأتي هاتف Note10 Pro بمستشعر إضافي.

كما أكدت التسريبات المصورة للحافظات على موقع زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، بينما يختفي الزر المخصص لمساعد Bixby، أيضاً كشفت الحافظات على قطع في الجزء السفلي إلى يسار منفذ USB-C في حافظة هاتف Galaxy Note10 لذا قد تأتي إصدارات Note بمدخل 3.5مم للسماعات في النهاية.

أيضاً تأتي الفتحة المخصصة لقلم S Pen في زواية الهاتف، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أنها قد تعود للميكروفون أو المكبرات الصوتية.

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من جانب أخر أشارت بعض التسريبات مؤخراً إلى أن سامسونج تقدم تقنية الصوتيات في الشاشة في هاتفي Galaxy Note10 وNote10 Pro لذا من المتوقع ألا يضم الهاتف سماعات، وتؤكد هذه التسريبات شاشة الحماية من Olixar، حيث يختفي أيضاً القطع الخاص بالسماعات، كما تؤكد شاشة الحماية على موقع ثقب الكاميرة الأمامية في المنتصف.

يذكر أن سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy Note10 في 7 من شهر أغسطس القادم لتقدم جيل جديد من هواتف Note المميزة للأسواق.

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