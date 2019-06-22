تكنولوجيا: مايكروسوفت تبيع جهاز Surface Book 2 بسعر 1999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما قدمت شركة مايكروسوفت جهاز Surface Book 2 في عام 2017، أضافت طراز آخر بشاشة بحجم 15 بوصة. وعلى الرغم من أن ذلك الجهاز كان في منافسة جادة مع جهاز Macbook Pro، إلا أن سعره كان يبدأ من 2499 دولار.
الآن، تقدم مايكروسوفت طراز Surface Book 2 بحجم 15 بوصة مقابل 1999 دولارًا فقط، أي 500 دولار أقل من سعره السابق. وبالتأكيد، فإن هذا التخفيض يأتي مع بعض التنازلات.
يأتي إصدار 1999 دولار بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت مع ذاكرة SSD بسعة 256 جيجابايت، كما يتضمن أيضًا الجيل السابع من معالج Intel Core i5، وتعد هو خطوة إلى الوراء، نظرًا إلى أن الإصدار الأكثر تكلفة كان يحتوي على معالج Core i7.
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