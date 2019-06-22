تكنولوجيا: Lexus تعمل على جعل نظام الأمان الخاص بها ميزة قياسية لسيارات 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Lexus اليابانية على جعل نظام الأمان الخاص بها والقائم على الكاميرا والرادار ميزة قياسية لجميع سياراتها الخاصة بعام 2020.

جدير بالذكر أن هذه الميزات القائمة على الكاميرا والرادار ليست جديدة بشكل خاص، لكنها لم تكن متاحة سوي للطرازات الباهظة فقط حتى الآن.

قد تركز هذه الميزة بشكل أساسي على العنصر العملي أكثر وهو الفرامل والتنبيهات المسبقة للاصطدام، حيث يمكن أن تُبطئ السيارة أو حتى تقوم بإيقافها لتجنب الاصطدامات. كما ستجد أيضًا نظامًا للتحذير من مغادرة الممر لمنعك من الانجراف عبر الطريق.

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وفي حالة رصد أضواء قادمة، يتم خفض الضوء الأمامي للسيارة تلقائيًا، بينما يتباطأ التحكم في التطواف المستند إلى الرادار لحركة المرور.

يبدو أن شركة Lexus تعمل بشكل كبير على رفع قاعدة السلامة في السيارات الفاخرة.

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