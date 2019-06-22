Huawei تنجح في بيع 100 مليون هاتف ذكي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كما شاهدتم جميعًا معنا على الأرجح، فقد قامت شركة Huawei يوم أمس بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series الجديدة، وهي السلسلة التي تضمنت ثلاثة هواتف ذكية مميزة تشمل Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5 Pro و Huawei Nova 5i. أما وقد قلنا ذلك، فقد كشفت لنا شركة Huawei كذلك يوم أمس وفي نفس الحدث أنها تمكنت من بيع 100 مليون هاتف ذكي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مع العلم بأن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شركة Huawei إلى هذا الرقم بهذه السرعة.

ومع ذلك، لا تزال هناك الكثير من الشكوك حول ما إذا كانت الشركة ستكرر النجاح الذي حققته في العام الماضي عندما تمكنت من شحن 200 مليون هاتف ذكي. وكما هو متوقع، فلم يذكر المسؤولون التنفيذيون في شركة Huawei أي شيء عن الخطط المستقبلية في المسرح.

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وعلاوة على ذلك، فلم تذكر الشركة الصينية أي شيء عن نظام التشغيل، حتى لو كان جميع أعضاء سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series يستخدمون نظام Android 9 Pie مع واجهة EMUI 9.1 الأحدث من الشركة الصينية. في الحقيقة، هذا يبدو متوقعًا بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي يعيشها الجميع في الوقت الراهن.