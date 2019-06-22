WatchOS 6 سيسمح للمستخدمين بحذف التطبيقات التي تأتي مسبقًا مع ساعات Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن التطبيقات الأصلية التي تأتي مسبقًا مع أجهزتنا تهدف إلى خدمة أغراض معينة، إلا أن هناك أوقاتًا لا تحتاج فيها إلى إستخدام تلك التطبيقات. لفترة طويلة جدًا، كانت شركة آبل لا تسمح للمستخدمين بحذف التطبيقات الأصلية التي تأتي مسبقًا مع أجهزة iOS الخاصة بها، ولكن هذا تغير في السنوات الأخيرة عندما سمح تحديث لنظام iOS للمستخدمين في النهاية بحذف التطبيقات الأصلية.

والخبر السار هو أنه إذا أردت أن تفعل الشيء نفسه مع الساعة الذكية Apple Watch الخاصة بك، فيبدو أن تحديث WatchOS 6 القادم سيسمح للمستخدمين أخيرًا بحذف التطبيقات من الجهاز. وبالطبع، يتوقف الأمر على ما إذا كنت ترغب في ذلك أم لا، ولكن على الأقل ستكون لديك الآن الحرية للقيام بذلك، وهذا بدوره يمنح Apple Watch إستقلالية أكبر عن iPhone.

قبل ذلك، كانت Apple Watch متشابكة مع iPhone. لقد كان الأمر منطقيًا من منظور الجهاز ومن منظور العمل، ولكن بدأنا نرى هذا التشابك يختفي شيئًا فشيئًا مع كل تحديث رئيسي لنظام WatchOS، مما يجعل من السهل على مستخدمي Apple Watch الإعتماد بشكل أقل على هواتف iPhone الخاصة بهم. واحد من التغييرات الرئيسية الأخرى التي سيأتي بها نظام WatchOS 6 هو السماح لـ Apple Watch بتحميل التحديثات مباشرة من الساعة الذكية نفسها.

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في السابق، كان يتوجب على المستخدمين الإحتفاظ بهواتف iPhone الخاصة بهم قريبة منهم لتحميل التحديث وتثبيته، ولكن هذا سيوفر الآن لمستخدمي Apple Watch حرية أكبر.