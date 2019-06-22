تكنولوجيا: جوجل تتوقف عن تطوير إصدارات جديدة من الأجهزة اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير Rick Osterloh على خطط شركة جوجل القادمة للتوقف عن تطوير إصدارات جديدة من أجهزة Pixel اللوحية على أن تستمر الشركة في تطوير إصداراتها من هواتف Pixel خلال الفترة القادمة.

تتوقف شركة جوجل خلال الفترة القادمة عن تطوير وإنتاج الأجهزة اللوحية بنظام تشغيل Chrome OS أو نظام الأندوريد أيضاً، حيث أكد Osterloh على أن فريق العمل سيتجه إلى التركيز على تطوير أجهزة الحاسب فقط خلال الفترة القادمة.

كما أكدت شركة جوجل على إلتزامها نحو المستخدمين والمؤسسات المستخدمة لأجهزتها اللوحية في الأغراض التعليمية التي تعمل بنظامي تشغيل Android و Chrome OS، أيضاً أكدت جوجل على إلتزامها نحو شركائها من الشركات المصنعة للأجهزة اللوحية، لذا من المتوقع وفقاً لتصريحات Osterloh أن تلتزم جوجل بتحديث أجهزة Pixel Slate على المدى الطويل.

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ولقد جاءت تصريحات Osterloh الأخيرة رداً على ما نشر في وقت سابق عن خطط جوحل للتوقف عن منافسة أجهزة الآيباد من ابل، كما أشير أيضاً إلى أن جوجل توقفت بالفعل عن تطوير وإنتاج اثنان من أجهزتها اللوحية لذا قررت جوجل إصدار تصريحات رسمية توضح فيها خططها المستقبلية لكلاً من أجهزة Pixelbook، وPixel Slate.

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