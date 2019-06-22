تكنولوجيا: شاومي تعلن عن علامتها التجارية الجديدة للهواتف الذكية CC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي في مؤتمرها الذي عقد مؤخراً عن علامتها التجارية الجديدة للهواتف الذكية CC، التي تنضم إلى علامتها التجارية الرئيسية Mi و العلامة الفرعية الأولى Redmi.
عقدت شركة شاومي مؤتمر مؤخراً للإعلان عن علامتها الفرعية الجديدة، حيث قدم الرئيس التنفيذي لشركة شاومي Lei Jun علامة CC الفرعية الثالثة للشركة، إلا أن الإعلان الرسمي لم يشمل الكشف عن إصدار شاومي الأول للعلامة التجارية.
ولقد أشار Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي خلال الإعلان إلى أن علامة CC التجارية هي إختصار لعبارة “Colorful and Creative” لتعبر عن السمة الإبداعية في سلسلة الهواتف القادمة التي يعمل على تطويرها فريق Chic & Cool 90.
وتشير التسريبات إلى أن خط إنتاج شاومي من هواتف CC سيختلف عن الإصدارات الحالية من الهواتف الذكية، لما تتميز به هذه السلسلة من تصميم إشترك في تصميمه مجموعة من الفنانين، حيث تستهدف العلامة التجارية فئة الشباب بلمسات إبداعية وتصاميم عصرية.
يذكر أن شاومي ألمحت إلى أن الإصدار الأول من علامة CC التجارية سيأتي بتقنية ومميزات متطورة في الكاميرة يدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدار الأول من علامة CC التجارية خلال الفترة القادمة.
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