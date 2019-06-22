Vivo تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Vivo Z1 Pro، وسيتم تسويقه كهاتف للألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Vivo في الأسبوع الماضي أنها ستقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد يحمل إسم Vivo Z1 Pro مع العلم بأنه سيصل في البداية إلى الهند. الآن، كشفت لنا الشركة أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم الثالث من شهر يوليو المقبل.

سوف يأتي الهاتف Vivo Z1 Pro المرتقب مع المعالج Snapdragon 712، ومع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع بطارية ضخمة بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك شاشة +FullHD بحجم 6.53 إنش تمتاز بقطع في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية، كما أنه سيكون متوفرًا بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية تشمل : 4GB/64GB و 6GB/64GB و 6GB/128GB.

وكما أكدت لنا شركة Vivo بالفعل، فالهاتف Vivo Z1 Pro سيضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع بعض الميزات التي تستهدف اللاعبين مثل Game Center و Game Cube مما يوحي بأن شركة Vivo ستقوم بتسويقه على أنه هاتف من الفئة المتوسطة موجه في الأساس للاعبين الذي لا يستطيعون تحمل تكاليف هواتف الألعاب الأخرى المتقدمة مثل Vivo iQOO و Asus ROG Phone و Xiaomi BlackShark 2 وغيرها من الهواتف الأخرى.

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للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول الأسعار وموعد إطلاق الهاتف في الأسواق، ولكننا متأكدين من أننا سنحصل على هذه المعلومات في اليوم الثالث من شهر يوليو المقبل.