الحرارة تتجاوز 40 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الأحد، يشهد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2.5 متر، إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت الأرصاد، قد أعلنت أن فصل الصيف بدأ جغرافيا الجمعة 21 يونيو ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الأفريقية.

نصيحة للجماهير

ونصحت الهيئة الجمبهور، الذي سيذهب لحضور مباريات أمم إفريقيا، باصطحاب غطاء واق للرأس في أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.

ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

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1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة