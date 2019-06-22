الهاتف Palm متاح الآن للطلب المسبق في الولايات المتحدة، وسيشق طريقه للمزيد من البلدان في وقت لاحق

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إعادة إحياء العلامة التجارية Palm من قبل شركة TCL في شهر أكتوبر من العام الماضي، تم إطلاق الهاتف Palm، وهو الهاتف الذي تم تصميمه وتسويقه على أنه هاتف مصاحب يهدف إلى مساعدتك في التخلص من إستخدام هاتفك الذكي. في السابق، كان الهاتف Palm حصريًا لشركة الإتصالات الأمريكية Verizon، ولكن الهاتف أصبح متوفرًا الآن في نسخة مفتوحة يمكنها العمل بشكل مستقل.

النسخة المفتوحة من الهاتف Palm أصبحت متوفرة الآن للطلب المسبق باللون الأسود والذهبي مقابل 350 دولار أمريكي على متجر Palm الرسمي. وبالنسبة لأولئك الذين طلبوا هذا الهاتف مسبقًا، فينبغي عليهم أن يتوقعوا أن يتم شحن الهاتف إليهم بحلول شهر أغسطس المقبل علمًا أن عملية الشحن ستكون مجانية وسيتم إرفاق الهاتف بغطاء واقي مجاني مصنوع من الجلد. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن النسخة المفتوحة من الهاتف Palm متاحة الآن فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أعلنت شركة Palm أنها تعمل على جلب هذا الهاتف إلى المزيد من البلدان قبل نهاية هذا العام.

كما سبق وأشرنا، ليس الهدف من هاتف Palm الجديد إستبدال هاتفك الذكي الرئيسي، فهذا الهاتف لا يهدف للتنافس مع أمثال iPhone و Galaxy Note 9. في الواقع، لقد تم تصميم هذا الهاتف ليكون أقل إزعاجًا عندما تعود للمنزل في المساء أو في عطلة نهاية الأسبوع.

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هو عبارة عن جهاز صغير يمكن وضعه في راحة يدك، وهو ملائم جدًا، ويقدم تجربة الأندرويد الكاملة. في الواقع، هذا الهاتف يعمل بنظام الأندرويد 8.1 Oreo ويملك إمكانية الوصول الكامل إلى متجر Google Play Store لتحميل التطبيقات التي تحتاجها. لن يتم بيعه كجهاز مستقل، فهو سيكون حصريًا لشركة الإتصالات Verizon في الولايات المتحدة الأمريكية كميزة إضافية لخططها الحالية. لا يمكن شراء هاتف Palm الجديد وحده فقط أو شراء وحدة مفتوحة، وهذا ما يعني بأنه لن يكون مناسبًا لإستخدامه كهاتفك الأساسي.

قد يتساءل البعض منكم عن منطق شراء هاتف ذكي ثانٍ للابتعاد عن الهاتف الأول، ولكن قد يكون ذلك منطقياً للكثير من الناس. سيوفر الجهاز اتصالاً مناسبًا، وخصائص أكثر بكثير من الهواتف المحمولة التقليدية التي تسمح فقط بإجراء وتلقي المكالمات، فضلا عن إرسال وتلقي الرسائل النصية. في الواقع، هاتف Palm الجديد يضم معالج من فئة Snapdragon 435، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، فضلا عن شاشة LCD بحجم 3.3 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل.