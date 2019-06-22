Vivo قد تعلن عن هاتفها الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في الأسبوع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo بنشر صورة تشويقية جديدة تشوق فيها لمشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال ” Asia Mobile World Congress 2019 ” المقرر عقده إبتداء من 26 يونيو بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي.

هذه الصورة التشويقية تضم شعار 5G وعبارة ” أعطني 5 “، ولكننا نتساءل عما إذا كانت شركة Vivo ستقوم بالكشف عن هاتف ذكي أو أي شيء آخر. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر Asia Mobile World Congress 2019 سيركز على تكنولوجيا 5G، وأتمتة المنازل، والذكاء الإصطناعي، وسيشهد هذا الحدث كذلك مشاركة العديد من الشركات المصنعة الصينية لعرض أحدث منتجاتها للإعلام والزوار على حد سواء.

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تعمل شركة Vivo على جلب هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G إلى السوق، ولكن من المتوقع أن لا يصل حتى العام المقبل. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الصورة التشويقية تدل على تغيير في الخطط أو فترة إنتظار طويلة بين الإعلان الرسمي والإطلاق.