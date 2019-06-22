جوجل تنسحب رسميًا من سوق الأجهزة اللوحية، ولن يكون هناك خليفة لـ Google Pixel Slate

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر الجهاز اللوحي Google Pixel Slate؟ لقد تم إطلاق هذا الجهاز اللوحي في العام الماضي جنبًا إلى جنب مع الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، ولكنه لم ينجح في إثارة الكثير من الضجة. يعمل هذا الجهاز اللوحي بنظام ChromeOS، وقد قامت شركة جوجل بذلك في محاولة لتنسى أنه كان هناك وقت كانت فيه لوحيات Nexus رائعة.

الآن قررت شركة جوجل الإنسحاب رسميًا من سوق الأجهزة اللوحية، وهذا ما يعني بأننا لن نرى خليفة Google Pixel Slate في أي وقت قريب، وهذا ما يعني بدوره بأننا لن نرى المزيد من الأجهزة اللوحية المدعومة بنظام ChromeOS أو الأندرويد من شركة جوجل.

لقد سمعنا في الفترة الماضية أن هناك جهازين لوحيين جديدين قيد التطوير، وكلاهما أصغر من Google Pixel Slate، ولكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إلغاء هذين الجهازين، وقررت شركة جوجل الإنسحاب رسميًا من سوق الأجهزة اللوحية.

وتخطط الشركة للتركيز على تقديم الحواسيب المحمولة المدعومة بنظام ChromeOS، وهواتف Google Pixel المدعومة بنظام الأندرويد. في الواقع، يمكن أن نرى حاسوب Google PixelBook جديد من شركة جوجل بحلول نهاية هذا العام، وربما قد يتم الإعلان عنه في نفس الحدث الذي ستقوم فيه شركة جوجل بالكشف عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL.

Advertisements

نظرًا لأن هواتف Google Pixel 3 لم تحقق مبيعات جيدة، فيمكننا أن نتخيل مدى سوء الأمور بالنسبة لجهاز Google Pixel Slate. وعلى الرغم من أنها خرجت رسميًا الآن من سوق الأجهزة اللوحية، فقد ذكرت شركة جوجل أنها ملتزمة بمواصلة دعم جهاز Google Pixel Slate إلى غاية شهر يونيو من العام 2024.

وعلاوة على ذلك، تلتزم فرق الأندرويد و Chrome التابعة للشركة بنسبة 100% على المدى الطويل بالعمل ” مع الشركاء ” على الأجهزة اللوحية لجميع قطاعات السوق، على الأقل وفقا للسيد Rick Osterloh الذي يشغل منصب نائب رئيس قسم الأجهزة والخدمات في شركة جوجل.